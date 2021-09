Našli nekaj dni pogrešano igralko Tanyo Fear

Tanyo Fear , ki je bila v Los Angelesu prijavljena kot pogrešana oseba, so po nekaj dneh od izginotja našli. Losangeleška policija je za ameriške medije potrdila novico, da so igralko britanskih korenin locirali 13. septembra ob 11. uri dopoldan po lokalnem času. Več informacij zaradi spoštovanja njene zasebnosti niso razkrivali.

31-letnica je veliko skrbi pri domačih ter tudi oboževalcih znanstveno-fantastične serije Doctor Who vzbudila po tem, ko so njeni bližnji poročali, da je niso videli od 9. septembra. To je potrdil tudi policist Jay Chaves s policijske postaje, ki je bila obveščena o izginotju.

Na družbenih omrežjih so se hitro zvrstile objave, ki so vsebovale ključnik #najditeTanyoFear, javnost pa so za pomoč pri iskanju zaprosili tudi njeni prijatelji in družina. Poudarili so, da je izrednega pomena vsaka, tudi najmanjša informacija.