Našli ukradena psa pevke Lady Gaga

Vodja policijske postaje v Los Angelesu Jonathan Tippet je za People potrdil, da sta pevkina psa KojiinGustavna varnem: "Lahko potrdim, da sta bila psa najdena in da sta na varnem." Psa je na policijsko postajo v Los Angelesu Olympic Community okrog 18. ure po lokalnem času pripeljala neka ženska, je še povedal Tippet za Associated Press (AP), ki je prvi poročal o novici.

Po navedbah tujih medijev sta predstavnik 34-letne pevke Lady Gaga in detektiv odšla na postajo in potrdila identiteto psov. Sprva ni bilo jasno, kako je ženska prišla do psov, je Tippet še dodal zaAP,avse kaže, da ''ni bila vpletena v napad in ni povezana z njim'' – incident se je zgodil v sredo zvečer po lokalnem času.

Tik preden so hišna ljubljenčka našli, je Lady Gaga prekinila molk in se oglasila na Instagramu, kjer je zapisala:

"Moja ljubljena psa Kojija in Gustava so pred dvema dnevoma v Hollywoodu odpeljali. Moje srce je strto in molim za dobro dejanje, zaradi katerega bi bila moja družina spet cela. Za njuno varno vrnitev bom plačala pol milijona dolarjev (približno 413.000 evrov, op. a). Če ste ju kupili ali našli, ne da bi vedeli, da sta to onadva, je nagrada ista. Še naprej te imam rada, Ryan Fischer, tvegal si življenje, ko si se boril za našo družino. Vedno boš moj heroj."Zraven je dodala kontaktni elektronski naslov 'KojiandGustav@gmail.com', na katerega ji je bilo mogoče sporočiti kakršne koli informacije o njenih dveh psičkih.