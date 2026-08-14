Našli ukradene slike Cezanna, Matissa in Renoirja

Do kraje je prišlo v noči z 22. na 23. marec, tatovi so ukradli Cezannovo Tihožitje s češnjami iz leta 1890, Matissovo sliko Odaliska na terasi iz leta 1922 in Renoirjevo sliko Riba iz leta 1917. Slednja je po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA eno redkih Renoirjevih del, ki je stalno razstavljeno v Italiji. Ocenjena skupna vrednost slik presega devet milijonov evrov. Kot še poroča Ansa, se preiskava nadaljuje.
Umetnine so bile razstavljene v galeriji francoskih slikarjev v zgornjem nadstropju vile Magnani v lasti fundacije Magnani Rocca. Galerija hrani tudi dela umetnikov, kot so Albrecht Dürer, Tizian, Peter Paul Rubens in Francisco de Goya.
Paul Cézanne je bil francoski postimpresionistični slikar, katerega delo je služilo kot most med impresionizmom 19. stoletja in kubizmom 20. stoletja. Znan je po svojem inovativnem pristopu k barvam in geometrijski poenostavitvi oblik, s čimer je močno vplival na razvoj moderne umetnosti in umetnike, kot sta bila Pablo Picasso in Georges Braque.
Izraz 'odaliska' izvira iz turške besede 'odalik', kar pomeni 'sobarica' ali 'spremljevalka'. V evropski umetnosti 18. in 19. stoletja se je s tem izrazom poimenovalo žensko figuro, ki je upodobljena v orientalskem okolju, pogosto v haremu. Matissove odaliske so znane po tem, da so preoblikovale ta klasični motiv z uporabo drznih barv, vzorcev in dekorativnih elementov, kar je odražalo njegovo zanimanje za eksotiko in dekorativnost.
Albrecht Dürer je bil nemški slikar, grafik in teoretik, ki velja za najpomembnejšega umetnika severne renesanse. Bil je izjemen mojster lesorezov in bakrorezov, s katerimi je dvignil grafiko na raven visoke umetnosti. Njegovo delo je znano po izjemni tehnični natančnosti, globokem razumevanju anatomije in perspektive ter po tem, da je v severnoevropsko umetnost uspešno vnesel italijanske renesančne ideale.
Postimpresionizem je umetniško gibanje, ki se je razvilo v Franciji med letoma 1886 in 1905 kot odziv na impresionizem. Medtem ko so se impresionisti osredotočali na bežne učinke svetlobe in barve, so postimpresionisti, kot so Cézanne, Gauguin in Van Gogh, stremeli k večji izraznosti, simboliki in strukturni trdnosti slike. Umetniki tega obdobja niso več zgolj posnemali narave, temveč so v svoja dela vnašali osebno čustveno doživljanje in abstrahirane oblike.
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