Naslov in datum izida prihajajočega Jamesa Bonda nista več skrivnost

Naslov in datum izida naslednjega filma o slavnem agentu Jamesu Bondu nista več najbolj varovana skrivnost filmskega sveta. Po mnogih zapletih med snemanjem in ugibanjih, če bo v glavni vlogi spet nastopil Daniel Craig, so na uradnem Twitter profilu legendarne franšize nekaj radovednosti le uspeli potešiti.

Glede na njihov tvit bo Craig nastopil kot agent 007 v Bondovem filmu, imenovanem No time to die. Film bo luč sveta ugledal naslednje leto, in sicer tretjega aprila, ko bo prišel v britanske kinematografe, pet dni kasneje pa še v ameriške.