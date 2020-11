Naslovnica s Harryjem Stylesom prinesla dolge čakalne vrste in ponatis

Harry Styles, nekdanji član skupineOne Direction, ki naslovnico decembrske izdaje revije Vogue krasi v čipkasti obleki, je razprodal zaloge po trafikah in prodajnih mestih. Kot prvi moški, ki se je kadarkoli pojavil na naslovnici revije s 127-letno zgodovino, je meje premaknil tudi z zanimivim izborom oblek, v katere so ga odeli za potrebe fotografiranja.

Pevec je v članku, ki so ga spremljale zanimive fotografije v ženskih oblačilih, povedal, da z delitvijo na oblačila po spolu ni obremenjen kot okolica: "Ko odstraniš miselnost, da obstajajo oblačila za moške in oblačila za ženske, odstraniš tudi prepreke in si odpreš prostor za igranje.''