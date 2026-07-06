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Nasmejan in zgoraj brez pristal v objemu bodoče kraljice

New Jersey, 06. 07. 2026 11.44 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.K.
Haaland nasmejan in zgoraj brez po tekmi pristal v objemu bodoče kraljice

Norveški nogometaši na svetovnem prvenstvu igrajo sijajno, pri čemer jih navdušeno podpira tudi njihova kraljeva družina. Po zadnji zmagi je Erlinga Haalanda in ostale sotekmovalce v slačilnici s svojim obiskom presenetila bodoča norveška kraljica s svojim bratom, princem Sverrejem Magnusom.

Nasmejani in zgoraj brez Erling Haaland je bil po tekmi s svojimi sotekmovalci v slačilnici deležen prav posebnega obiska. Potem ko je svojo reprezentanco popeljal v četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu, se mu je osebno prišla zahvalit norveška princesa Ingrid Alexandra. Najstarejša hči norveškega prestolonaslednika Haakona in prestolonaslednice Mette-Marit je skupaj z bratom, princem Sverrejem Magnusom, poklepetala z igralci in na hitro objela nogometnega asa Haalanda.

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Princesa Ingrid je naslednja v vrsti za prestol in bo sčasoma postala norveška kraljica, zato je bila njena prisotnost v New Jerseyju izjemno pomembna za Norvežane. Prvič se je sicer na turnirju pojavila ob reprezentančni zmagi, ki so jo v skupinskem delu Norvežani dosegli proti Senegalu. Tedaj je v zadnjem trenutku nadomestila svojega očeta, ki je obisk odpovedal zaradi operacije svoje soproge, princesine matere. Njena prisotnost pa očitno moštvu prinaša srečo, saj Norvežani prvič po 28 letih blestijo na svetovnem prvenstvu v nogometu.

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KOMENTARJI4

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Nikdar več
06. 07. 2026 12.33
Če bi tekmovale ženske in bi v slačilnico stopil bodoči kralj, bi ga obsojali.
Odgovori
+2
2 0
dadinho10
06. 07. 2026 12.40
Posebej, ce bi bile recimo zenske v modrcih.....
Odgovori
0 0
FineFine
06. 07. 2026 12.46
Imaš popolnoma prav, brez modrcev je boljše.
Odgovori
0 0
Slash
06. 07. 2026 12.24
Bunga bunga ?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
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