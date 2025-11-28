Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Nasmejana Celine Dion opomnila na hvaležnost za svoje najdražje

Los Angeles, 28. 11. 2025 09.48 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Pevka Celine Dion je na družbenem omrežju delila video, na katerem je videti srečna in zdrava, v njem pa je svoje sledilce ob zahvalnem dnevu opomnila, naj bodo hvaležni predvsem za svoje najdražje. Zvezdnica, ki je pred tremi leti sporočila, da se bori s težko boleznijo, zaradi katere je morala glasbeno kariero dati na stran, o zdravstvenem stanju ni spregovorila.

Pevka Celine Dion je ob zahvalnem dnevu na družbenem omrežju objavila video, v katerem je sledilce pozvala k hvaležnosti. Zvezdnica, ki je decembra 2022 sporočila, da trpi za sindromom togega človeka, je na posnetku videti zdrava in srečna, informacij o svojem počutju in zdravstvenem stanju pa ob tej priložnosti ni delila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dragi prijatelji, današnji dan je lep opomnik, da se ustavimo, globoko zadihamo in se zahvalimo. Nekaj zelo močnega je v tem, da se zberete z ljudmi, ki jih imate radi, ne glede na to, ali se to zgodi za obloženo mizo, prek telefona ali le v srcu," je povedala 57-letnica.

Preberi še Celine Dion se je zmagoslavno vrnila na odprtju olimpijskih iger

"Zelo sem hvaležna svoji družini za naše skupne trenutke, ki mi pomenijo vse na svetu. Naj bo vaš zahvalni dan poln veselja, miru in hvaležnosti za vse, tudi za najmanjše stvari. Vesel zahvalni dan od mene in moje družine, vam in vašim," je še povedala. Zvezdnica je ob posnetku dodala še krajši zapis, v katerem je na kratko povzela svoje besede iz posnetka.

Boj z boleznijo

Pevka je decembra 2022 z javnostjo delila novico, da trpi za sindromom togega človeka, boleznijo, katere simptomi so močni mišični krči, ki jih spremlja bolečina. Zaradi zdravstvenih težav je morala odpovedati napovedane koncerte.

Preberi še Celine Dion po bitki z boleznijo uspela velika glasbena vrnitev

"Že nekaj časa imam zdravstvene težave, s temi izzivi pa se mi je bilo zelo težko spopadati, še težje pa govoriti o vsem, kar sem prestala," je dejala v posnetku, ki ga je objavila na družbenem omrežju in nadaljevala: "Pred kratkim sem prejela diagnozo redke nevrološke bolezni, ki prizadene enega na milijon ljudi." Dodala je, da je prav njeno zdravstveno stanje krivec za napade, ki jih je imela.

Preberi še Celine Dion sporočila, da ima redko nevrološko bolezen: To je težek boj

Sindrom togega človeka povzroča togost in krče v trupu in okončinah. Sčasoma postanejo mišice nog trde, sledijo pa jim druge mišice, vključno z rokami in obrazom. Pevka je razkrila, da zaradi sindroma težko hodi, bolezen pa ji tudi onemogoča petje na način, na katerega je pela do tedaj.

celine dion video hvaležnost najdražji zahvalni dan
Naslednji članek

Vodstvo Miss Universe okrivilo predstavnico Jamajke za padec?

SORODNI ČLANKI

Céline Dion posvarila oboževalce: Ti posnetki so ponarejeni

Celine Dion na prvem dogodku po olimpijskih igrah govorila o upanju

Celine Dion v novem dokumentarcu: Ni mi všeč, da nimam nadzora nad seboj

Celine Dion zaradi mišičnih krčev jemala prevelike količine tablet

Celine Dion: Laganje bi mi predstavljalo preveliko breme

Celine Dion o bolezni: Simptome sem ignorirala 17 let

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LeviTUMOR
28. 11. 2025 10.03
Vse dobro Celine - mati pesmi katera je naredila film titanik svetovno senzacijo!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1384