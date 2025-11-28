Nasmejana Celine Dion opomnila na hvaležnost za svoje najdražje

Pevka Celine Dion je na družbenem omrežju delila video, na katerem je videti srečna in zdrava, v njem pa je svoje sledilce ob zahvalnem dnevu opomnila, naj bodo hvaležni predvsem za svoje najdražje. Zvezdnica, ki je pred tremi leti sporočila, da se bori s težko boleznijo, zaradi katere je morala glasbeno kariero dati na stran, o zdravstvenem stanju ni spregovorila.

"Dragi prijatelji, današnji dan je lep opomnik, da se ustavimo, globoko zadihamo in se zahvalimo. Nekaj zelo močnega je v tem, da se zberete z ljudmi, ki jih imate radi, ne glede na to, ali se to zgodi za obloženo mizo, prek telefona ali le v srcu," je povedala 57-letnica.

"Zelo sem hvaležna svoji družini za naše skupne trenutke, ki mi pomenijo vse na svetu. Naj bo vaš zahvalni dan poln veselja, miru in hvaležnosti za vse, tudi za najmanjše stvari. Vesel zahvalni dan od mene in moje družine, vam in vašim," je še povedala. Zvezdnica je ob posnetku dodala še krajši zapis, v katerem je na kratko povzela svoje besede iz posnetka.

Boj z boleznijo

Pevka je decembra 2022 z javnostjo delila novico, da trpi za sindromom togega človeka, boleznijo, katere simptomi so močni mišični krči, ki jih spremlja bolečina. Zaradi zdravstvenih težav je morala odpovedati napovedane koncerte.

"Že nekaj časa imam zdravstvene težave, s temi izzivi pa se mi je bilo zelo težko spopadati, še težje pa govoriti o vsem, kar sem prestala," je dejala v posnetku, ki ga je objavila na družbenem omrežju in nadaljevala: "Pred kratkim sem prejela diagnozo redke nevrološke bolezni, ki prizadene enega na milijon ljudi." Dodala je, da je prav njeno zdravstveno stanje krivec za napade, ki jih je imela.