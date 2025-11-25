Svetli način
Nasmejana Melania pred Belo hišo sprejela božično drevo

Washington, 25. 11. 2025 07.09 | Posodobljeno pred eno minuto

Melita Stolnik
Ameriška prva dama Melania Trump je pred Belo hišo sprejela letošnje božično drevo, ki bo krasilo domovanje ameriških predsednikov. Skoraj osem metrov visoko drevo je prišlo s kmetije v Michiganu. V skladu s tradicijo so ga dostavili na zelenem vozu s konjsko vprego. Prva dama se sicer že od avgusta pripravlja na praznično okrasitev Bele hiše. Pri okraševanju 30 velikih božičnih dreves z več kot 14.000 okraski ji bodo seveda pomagali številni prostovoljci.

