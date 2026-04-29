Nasmejana Melania v elegantni Diorjevi kreaciji

V Washingtonu se je odvila slavnostna večerja, ki jo je v čast obiska britanskega kralja Karla III. gostil predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump . Dogodka se je v spremstvu soproga udeležila tudi ameriška prva dama slovenskih korenin Melania Trump , odeta v Dior.

56-letnica je za priložnost nadela pastelno rožnato kreacijo francoske modne hiše ter jo dopolnila z visokimi belimi rokavicami in elegantnimi salonarji. Videz je dopolnila z razkošnimi uhani. Ameriški predsednik je za večerjo nadel klasičen črn smoking.

Rožnata je bila očitno neuradna barva večera, zanjo se je namreč odločila tudi kraljica Camilla. Slednja se je odločila za udarnejši odtenek barve, dolgo obleko pa dopolnila z razkošno ogrlico. Monarh se je odločil za klasičen smoking, dopolnjen s kraljevimi simboli in odlikovanji.