Nasmejani Archie uživa v materinem naročju

Britanski princ Harry je skupaj s svojo soprogo Meghan in štirimesečnim sinom Archiejem pred dnevi prispel v Cape Town, kjer je kraljeva družina začela svojo 10-dnevno turnejo po Južni Afriki.

Če so do zdaj le redki uzrli malega princa, pa sta zdaj na uradni sprejem pri anglikanskem nadškofu Desmondu Tutujuin njegovi ženi Leah prinesla tudi sinčka. Fotografije in kamera je tako ujela tudi prvi nasmešek malega princa.