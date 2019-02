Nastop, ki so ga vsi čakali: stoječe ovacije za Lady Gaga in Bradleyja

Na podelitvi letošnjih prestižnih filmskih nagrad sta nastopila Lady Gaga in Bradley Cooper. Zapela sta čudovito balado Shallow, ki je bila nagrajena z oskarjem za najboljšo izvirno pesem. Igralski par je na odru navdušil z izjemno romantično izvedbo in požel stoječe ovacije.

V Los Angelesu so že 91. podelili najprestižnejše filmske nagrade oskar. Oskarja za najboljšo originalno pesem je dobila pesemShallowza filmZvezda je rojena (A Star Is Born). Pesem sta ta večer v živo odpela Lady Gaga in Bradley Cooper in tako razveselila vse oboževalce filma Zvezda je rojena, ki so ju znova želeli videti skupaj na odru. S svojim romantičnim nastopom sta navdušila tako z vokalom kot interpretacijo in za nastop požela stoječe ovacije.

Na družbenih omrežjih so se med njunim nastopom na družbenih omrežjih vsuli številni komentarji, da se med njima čuti neverjetna energija. Med drugim so nekateri komentirali, da imata na odru izjemno kemijo in da Lady Gaga Bradleyja kar požira z očmi.

Njun nastop je iz prve vrste spremljala Bradleyjeva izbranka 33-letna Irina Shayk, ki je med podelitvijo – zanimivo – sedela med Bradleyjem in Lady Gaga.

Ko pogledi povedo vse. FOTO: Profimedia

Oboževalci so že začeli namigovati, da je to zagotovo zaradi govoric, da je med Bradleyjem in Lady Gaga več kot le prijateljstvo.

Oboževalci filma Zvezda je rojena so po odpovedani zaroki pevke Lady Gaga še bolj prepričani, da je glavni krivec za to Gagin soigralec v filmu Bradley Cooper.Oboževalci so celo prepričani, da sta "skrivaj zaljubljena", saj so Twitter preplavila tovrstna sporočila. V priloženi fotogaleriji si poglejte utrinke z njunega nastopa.

Lady Gaga se je po rdeči preprogi sprehodila v čudoviti črni obleki modnega oblikovalca Alexandra McQueena. V njej je razkazovala novo, ogromno tetovažo vrtnice, ki se vije po njeni hrbtenici, ob njej pa se glasi napis La Vie en Rose. Gre za skladbo legendarne francoske pevke šansonov Edith Piaf. Tetovaža je hkrati poklon svoji prvi filmski vlogi in filmu Zvezda je rojena.

Največ pozornosti je pritegnila z razkošnim nakitom – diamantno ogrlico z rumenim kamnom s 128 karati znamke Tiffany, ki je vredna vrtoglavih 30 milijonov ameriških dolarjev (približno 26.490.000 evrov). Prav to ogrlico je nekoč nosila tudi legendarna filmska igralkaAudrey Hepburn.

Medtem ko se je Lady Gaga po rdeči preprogi sprehodila sama, je Bradley Cooper prišel v spremstvu izbranke Irine Shayk in mame Glorie Campano.Več utrinkov v priloženi fotogaleriji.