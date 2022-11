Nastop Mariah Carey na paradi ob zahvalnem dnevu požel veliko kritik

Pevka Mariah Carey je s svojim nastopom na Macyjevi paradi ob zahvalnem dnevu razočarala mnoge zvezdniške kolege in oboževalce, postala pa je tudi tarča kritik internetnih komentatorjev. Zvezdnica, ki je za to priložnost oblekla ogromno rdečo obleko in jo kombinirala z dežnikom, je zapela svojo uspešnico All I Want For Christmas, na odru pa so ji delali družbo plesalci.

Čeprav je Mariah Carey na odru ob takšnih priložnostih stala že velikokrat, se tokrat zares ni izkazala. Občinstvo in nekatere oboževalce je razočarala s svojim statičnim nastopom, predvsem pa z asinhronim petjem na playback, za kar pa je prejela zajetno plačilo. Na družbenih omrežjih so se zvrstili komentarji, v katerih so svoje nezadovoljstvo in posmeh izrazili tudi nekateri zvezdniki. icon-expand Mariah Carey na paradi ob zahvalnem dnevu. FOTO: Instagram Športni novinar Ian Hest je zapisal: "Mariah Carey pravkar dobiva milijone, čeprav samo stoji tam s svojim dežnikom. Iskreno, sploh nisem jezen. Spoštujem to." Njegov komentar je seveda vseboval kanček sarkazma. Tega se je poslužil tudi glasbenik Nick Russo, ki je na Twitterju zapisal: "Obožujem pomanjkanje energije na nastopih Mariah Carey. To je edina stvar, na katero se lahko zanašamo." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Mariah Carey je plačana za to, da samo stoji na paradi ob zahvalnem dnevu in se niti ne pretvarja, da v resnici poje. Res neverjetno obnašanje," pa je zapisal nek gledalec. Zvrstili so se še komentarji, kot je tisti, da je še pravočasno prišla iz hibernacije, da je lahko nastopila. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke A njeni zvesti oboževalci so ji ostali vdani. Izpostavili so komentar Johna Legenda iz leta 2018, ki je povedal: "Zabavno dejstvo: na teh paradah moramo vsi samo odpirati usta na glasbeno podlago, saj splavi ne nudijo možnosti, da bi na njih postavili primerno ozvočenje za nastope v živo." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke S svojim nastopom pa je bila očitno zadovoljna tudi pevka, ki je na Instagramu pod fotografijami s parade zapisala: "Vesel zahvalni dan! Hvaležna in ponosna na svoja čudovita otroka Roca in Roe in za vse posebne trenutke v življenju." Zvezdnico sta ob plesalcih spremljala njena 11-letna dvojčka, ki ju ima z nekdanjim možem Nickom Cannonom. Pevka je že pred tednom dni zapisala, da se ji bodo s tem nastopom uresničile sanje iz otroštva.