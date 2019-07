'Nastop na festivalu je odlična priložnost, da se oddolžimo našim oboževalcem'

Mel B je v intervjuju za BBC povedala, da si to njihovi oboževalci zaslužijo. Ob vprašanju, ali bo skupina nadaljevala s turnejo, je povedala: "Pripravljene smo nastopiti še na mnogih odrih, ne glede na to, kaj si mislijo drugi."

44-letna spajsica se počuti dolžno, da naredijo vse, kar so do sedaj obljubile: "Naše nastope bomo izpeljale. Pred sedmimi leti sem rekla, da bomo šle na turnejo in veste kaj, naslednje leto festival Glastonbury praznuje 50. obletnico in mislim, da bi bila to odlična priložnost, da se oddolžimo našim oboževalcem.

Govorice o njihovem nastopu na festivalu, ki vsako leto privabi številna velika glasbena imena, so prisotne že od decembra. Kasneje je njihov menedžer nastop zanikal, Mel B pa mu še vedno nasprotuje.

Punce med drugim obljubljajo, da bodo februarja nastopile v Avstraliji, skupaj pa že pripravljajo nove glasbene uspešnice, ki bodo njihove oboževalce vrnile v 90. leta.