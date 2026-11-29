Obiskovalci smučišča Jahorina so včeraj končno dočakali prihod in nastop Naomi Campbell , ki je zbrano družbo kar pod šotorom navdušila v vlogi DJ-ke. Nastop ene sicer najbolj znanih manekenk na svetu pa ob tamkajšnjem odprtju nove smučarske sezone ni potekal brez težav, dogodek se je moral zaradi tehničnih težav za nekaj časa celo prekiniti. Mnogi obiskovalci in tuji mediji poročajo, da naj bi na prizorišču v tistem času zmanjkalo elektrike. Kljub nevšečnostim pa naj bi ji po prekinitvi uspelo na noge spraviti celotno občinstvo.

Cene vstopnic za včerajšnji dogodek so se gibale od 22 do 84 evrov.

56-letna Britanka, ki se sicer lahko pohvali tudi s pevsko kariero, je v Bosno in Hercegovino prispela v včerajšnjih dopoldanskih urah. S sarajevskega letališča se je podala neposredno na planino, kjer se je udeležila tudi tiskovne konference za medije. "Zelo sem vesela, da sem tukaj. Vsem vam želim odličen začetek smučarske sezone. V veliko veselje mi je in veselim se, da vam bom nocoj vrtela glasbo. Upam, da boste vsi zaplesali," je po poročanju Klix Magazina dejala zvezdnica, ki se je poleg toplega sprejema domačinov izjemno razveselila tudi darila dobrodošlice. Podarili so ji tradicionalno ročno izdelano obleko iz sarajevsko-romanijske regije, kakršno so v preteklosti nosile matere in babice s tega območja.

Ob tej priložnosti je predsednik nadzornega odbora Olimpijskega centra Jahorina Nedeljko Elek poudaril, da je njen prihod velika čast in potrditev, da je Jahorina postala svetovna destinacija, ter v šali dodal, da je z njo na goro prispel tudi sneg. Po zaključku obveznosti v Bosni in Hercegovini naj bi manekenka po Elekovih besedah nemudoma odpotovala v Dubaj, kjer je prav tako že nastopila za mešalno mizo.