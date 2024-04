'Objave J. K. Rowling, usmerjene proti novemu zakonu, niso kaznivo dejanje'

J. K. Rowling , ki se je v preteklosti že izpostavila in razburjala javnost z neprimernimi komentarji o transspolnih osebah, se je tokrat v objavah na družbenih medijih znesla nad novim zakonom o zločinih iz sovraštva, ki so ga pred kratkim sprejeli na Škotskem. 58-letna pisateljica je policijo izzvala, naj jo zaradi komentarjev aretira, a so ti sporočili, da izjave niso ocenjene kot kazniva dejanja, zato zoper nje ne bodo nadalje ukrepali.

Rowlingova je v odgovor na odločitev policije tvitnila: "Upam, da bo ta objava pomirila vse ženske na Škotskem, ki se želijo zavzemati za resničnost in pomen biološkega spola, in verjamem, da bodo vse ženske – ne glede na družbeni položaj ali finančna sredstva – zakonsko obravnavane enako."

Pisateljica, ki živi na Škotskem od leta 1993, je postala odkrita kritičarka stališča škotske vlade o pravicah transseksualcev, vključno z nedavnim predlogom zakona o priznavanju tega spola, ki so ga v westminstrski palači blokirali.

Namen novih ukrepov je odpraviti škodo, ki jo povzročajo sovraštvo in predsodki, z razširitvijo zaščite pred zlorabami ljudi na podlagi starosti, invalidnosti, vere, spolne usmerjenosti in transspolne identitete. Tisti, ki podpirajo nove zakone, vztrajajo, da bo Škotska postala strpnejša. Toda kritiki, kot je Rowlingova, trdijo, da bi zakonodaja lahko zadušila svobodo govora – saj te zaščite ne razširi na ženske. Škotska vlada je sporočila, da bodo sprejeti ločeni zakoni posebej za boj proti sovraštvu.

J. K. Rowling o spornih komentarjih: Razumeli ste me popolnoma narobe

Pisateljica, ki je komentarje objavila v času, ko ni bila na Škotskem, je dodala, da bi jo lahko zaradi tega, ko se vrne v državo, sodeč po novem zakonu aretirali. V objavi se je znesla nad transspolnimi ženskami, vključno nad dvakrat obsojeno posiljevalko Islo Bryson, ki je pristala v zaporu in služi osemletno kazen. Njena objava je bila odziv na komentarje poslanke Siobhan Brown, ki je dejala, da bi lahko ljudi preiskovali tudi zaradi napačne navedbe spola na internetu.

Rowlingova je trdila, da je nova zakonodaja povsem odprta za zlorabe aktivistov, ki želijo utišati tiste, ki odprto govorijo o nevarnostih, s katerimi bi se srečali po odpravi obravnavanja ženskega spola, kot ga poznamo zdaj. 58-letnica je dodala: "Nemogoče je natančno opisati ali obravnavati resničnost nasilja in spolnega nasilja, storjenega nad ženskami in dekleti, ali obravnavati trenutni napad na pravice žensk in deklet, razen če moškega smemo imenovati moški."

Škotski premier Humza Yousaf je branil zakonodajo in dejal, da je v zadnjih letih prišlo do naraščajočega vala sovraštva proti ljudem zaradi njihovih zaščitenih lastnosti. "Zelo sem ponosen na zakon o zločinih iz sovraštva," je dejal in dodal, da bo zaščitil ljudi pred sovraštvom, hkrati pa ščitil njihovo svobodo izražanja.