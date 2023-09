Nasvet Olivii Rodrigo: 'Ne moreš se poročiti s svojim bratrancem'

Olivia Rodrigo je gostovala v eni od spletnih serij, v katere voditelj vedno povabi tudi otroke, stare od dve do devet let. Prav oni so namreč najbolj iskreni pri vseh vprašanjih in odgovorih, s praktičnimi ljubezenskimi nasveti pa je bila v oddaji seznanjena tudi 20-letna pevka. Deček Miles ji je namreč dejal, da si želi, da bi našla ljubezen, obenem pa jo je podučil o tem, s kom se ne sme poročiti in zakaj.

Olivia Rodigo je bila nedavno deležna prav posebnih ljubezenskih nasvetov. "Resnično upam, da boš našla ljubezen. Izberi osebo, ki je prijazna," ji je svetoval deček po imenu Miles, ki je tako kot pevka gostoval v spletni seriji Recess Therapy. "Edina oseba, s katero se ne smeš poročiti, je tvoj bratranec ali sestrična," je še dejal mladenič in tako Olivio kot tudi voditelja spravil v smeh. 20-letnico je nato zanimalo, zakaj se ne sme poročiti z bratrancem. "Nekaj slabega se zgodi s tvojim telesom," je odgovoril fant, ki je z Olivio delil še nekaj nasvetov o tem, kakšnih oseb naj se izogiba. "Ne smejo imeti torb ali kovčka in hitro teči iz trgovine, ne da bi plačali," je deček podučil pevko, voditelj pa je nato njegove besed povzel na način, da ljudje ne smejo imeti prtljage in krasti. PREBERI ŠE Olivia Rodrigo o Bruceu Springsteenu: 'On je moja zvezdniška simpatija' Priljubljena pevka, ki je pred kratkim razkrila, da je bil Bruce Springsteen eden njenih glavnih glasbenih ljubezni, vse odkar je prvič slišala njegovo ploščo, je gostovala v oddaji, v katero voditelj Julian Shapiro-Barnum povabi tudi otroke, stare od dve do devet let. Prav oni so namreč najbolj iskreni pri vseh vprašanjih in odgovorih ter brez zadržkov izražajo svoje mnenje o vseh stvareh.