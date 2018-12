Nasvet vsem otrokom: Naj vas strah ne ustavi

S Stevenom Spielbergom in Kathleen Kennedy je produciral tudi pustolovski film Tintin in njegove pustolovščine: Samorogove skrivnosti. Film je med drugim dobil zlati globus za najboljši animirani celovečerni film in nagrado ameriških producentov za najboljše producente animiranih filmov. Znova pa se je lotil tudi J. R. R. Tolkiena in posnel trilogijo Hobit.

Slavni režiser ima tako na polici že cel kup nagrad in kipcev, tudi zlati globus, bafto, nagrado AFI ... zdaj pa je dodal še eno. Otroška redakcija priznane britanske televizijske mreže BBC mu je podelila Blue Peter značko za vse, kar je dosegel v filmu. "Pri teh nagradah nas vodi inspiracija in to je nekaj, kar Peter Jackson ima. Njegov najljubši film kot otrok je bil King Kong, ko je odrasel, pa je dejansko režiral ta film. Je poln ustvarjalnosti, njegova dela so zabavna in navdušujoča," so dejali pri televizijski mreži, ko so mu podelili zlato značko, ki so jo pred tem dobili le redki (med njimi so tako J. K. Rowling, David Tennant, Steven Spielberg in Roald Dahl).

Ob prejeti nagradi je novozelandski režiser dejal, da je kot mladi ustvarjalec prvo nagrado prejel ravno v otroškem programu in to mu je dalo zagon in samozavest, da je nadaljeval filmsko pot. Priznal pa je tudi, da je vedno prisoten strah, ko dela na novih projektih: "Vsakič, ko delam nov film, me je strah. Toda strah ni nekaj, kar te zaustavlja. Naj bo strah motivacija, da lahko nadaljuješ. Vedno, ko se peljem na snemanje, me je strah, kaj me čaka. Imam odgovornost in veliko ljudi ima pričakovanja in vprašanja, na katera včasih ne znam odgovoriti ... Naj vas strah ne ustavi," je še dejal vsem mladim gledalcem televizije, ki uživajo v njegovih filmih.

V njegovih filmih pa bomo uživali tudi mi. Na vse oboževalce fantazijskih svetov še pred božično-novoletnim vzdušjem čaka trilogija Hobit. Med torkom, 25. 12., in četrtkom, 27. 12., vas tako ob 20. uri na Kanalu Ačakajo Hobit: Nepričakovano potovanje (An unexpected Journey), Hobit: Smaugova puščica (The desolation of Smaug), Hobit: Bitka petih vojska (The battle of the Five Armies).