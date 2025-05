Natalia Bryant se je na podelitvi diplome poklonila pokojnemu očetu

V intervjuju za revijo Esquire leta 2014 je pokojni košarkar pojasnil, da so ga pri oblikovanju zapletenih geometrijskih oblik navdihnili samurajski meči. Logotip, ki je debitiral leta 2005, je hitro postal stalnica na njegovih izdelkih – oblekah in supergah.

Čeprav njenega očeta, ki je leta 2020 umrl v helikopterski nesreči, v kateri je Natalia izgubila tudi sestro Gianno, ni bilo fizično ob njej, ji je ob strani stala družina in prijatelji. Čestitke so letele z vseh strani, njeno slavnostno objavo so komentirali njeni številni sledilci, manjkalo ni niti znanih zvezdniških imen, kot so Michael B. Jordan, Tina Knowles, Ciara in drugi. "Tako smo ponosni nate," pa je zapisala njena mama Vanessa Bryant.