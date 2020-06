Natalia iskreno o razhodu: Zveza z Malumo je bila zame nezdrava

Natalia Barulich inMalumasta se po več kot dveh letih razmerja lani razšla. Številni ameriški in mehiški mediji so poročali, da je bil razlog za njun razhod v tem, da sta imela oba zelo natrpana urnika in da je za oba najbolje, če se razideta. Po sedmih mesecih od razhoda je 28-letnica prekinila molk in spregovorila o njunem razhodu. V iskrenem pogovoru z Dannyjem Morelomje spregovorila o tem, kako težak je bil zanjo razhod in da je še vedno v procesu prebolevanja.

"Moja zadnja zveza je bila nezdrava, ker je bilo enostransko razmerje, kar pomeni, da sem dajala 100 odstotkov sebe v odnos, prejemala pa sem jih le 20. Nekatere dneve sem dobila več, zaradi česar sem ostajala, ampak ni bilo neke konstante. Bilo je vroče, bilo je hladno, imela sem občutek, da sem živela za svojega partnerja. Pogrešala sem svoje delo. Ves čas sem potovala po svetu, da sem ga podpirala, mu stala ob strani. Globoko sem ga ljubila. Ko si zaljubljen, si slep, malo neumen (nasmeh). Ničesar ne obžalujem. Sprva sem bila slepa in nisem vedela, da sem v nezdravi zvezi in nisem sprejela tega. Sebe nisem imela dovolj rada, da bi odšla stran. Na koncu nisem imela druge izbire in sem morala to storiti," je bila iskrena Natalia. Priznala je, da je imela na začetku popolnoma drugačno predstavo o njem in da se je zaljubila v drugega človeka, kot je v resnici.