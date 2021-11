Natalia Oreiro, po novem Rusinja, na novo preoblekla staro uspešnico

Natalia Oreiro, ki si je svetovno slavo prislužila z vlogo Milagros v uspešnici Divji angel, je oboževalce presenetila z novo pesmijo. Zvezdnica, ki je pred dnevi dobila rusko državljanstvo, je na novo preoblekla svojo staro uspešnico iz leta 1998 Me muero de amor (Umiram od ljubezni). A tokrat je pred mikrofon povabila še nekoga.

icon-expand Natalia Oreiro je v duetu na novo preoblekla svojo staro uspešnico. FOTO: Profimedia

Urugvajska pevka in igralka Natalia Oreiro, ki ima še danes ogromno oboževalcev po vsem svetu, je združila moči z argentinskim pevcem Juanom Ingaramom. Pevca sta na novo preoblekla Natalijino uspešnico iz Divjega angela, čutno balado Me muero de amor. A tokrat je pesem dobila hitrejšo melodijo, in sicer jo lahko po novem slišite v ritmih cumbie, ki velja za tradicionalen kolumbijski ples. Nova pesem je dobila tudi vizualno podobo. In kakšen je rezultat? Strasten refren, ki izžareva karizmo in predvsem romantiko.

"Dobre pesmi so brezčasne, imajo pa zgodovino. So del življenja tistih, ki jih naredijo svoje. Tako kot Juan, ki mu je s svojo osebno interpretacijo in svojo čarobnostjo kot producentu uspelo osvojiti pesem 'Me muero de amor' in ji dati svež, sodoben in plesen pridih," je ob izidu pesmi povedala 44-letna Natalia.

V poznih devetdesetih letih je pevka in igralka blestela v TV-uspešnici Divji angel (Muñeca Brava), ki smo jo gledali tudi na POP TV, in prav ta telenovela jo je izstrelila v orbito svetovnih zvezd. Zvezdnica je namreč izjemno priljubljena v Rusiji, kamor se je večkrat vračala v okviru svojih turnej. Da je njena priljubljenost zelo velika, priča tudi dejstvo, da je predsednik Vladimir Putin pretekli teden podelil rusko državljanstvo njej in njenemu sinu Merlinu Atahualpu Mollu.

Tako slavna mamica kot njen otrok sta pretekli teden na uradni slovesnosti prejela potna lista. Ob pomembnem dogodku je zvezdnica dejala: "Kot most ljubezni med reko Río de la Plata in Rusijo, tako se počutim danes," se je čustveno izrazila in v nadaljevanju še zapisala: "Ganjena in hvaležna za ta simbol bratstva med dvema kulturama, ki imata veliko skupnega. Življenje mi je dalo to edinstveno priložnost in trudila se bom, da bo ta zaveza vsakič močnejša. Hvala vsem ljudem, ki ste me spremljali na tej poti in ki ste del te lepega potovanja." Ob koncu pa je dodala še tri simbole: urugvajsko, argentinsko in rusko zastavo.