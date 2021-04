Natalie Dormer iz Igre prestolov januarja postala mama

Natali Dormerje pred dnevi potrdila, da je postala mama. 39-letnica se je deklice razveselila že januarja, dejstvo pa sta s partnerjem Davidom Oakesom pred mediji zelo dobro skrivala. "Med pandemijo je idealna stvar zanositi in roditi otroka," je dejala med gostovanjem v eni od spletnih oddaj. Igralka, ki je med letoma 2012 in 2016 nastopala v vlogi Margaery Tyrell in se tako prikupila mnogim oboževalcem serije Igra prestolov, se je pošalila tudi na račun dejstva, da je bila hči spočeta v času, ko sta z izbrancem skupaj preživljala čas v karanteni.