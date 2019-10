Natalie Imbruglia pri 44 rodila sina

Avstralska pevka Natalie Imbruglia , ki je leta 1997 postala svetovno znana po zaslugi priredbe skladbe Torn, je julija na Instagramu presenetila z novico o nosečnosti: "Vsi, ki me poznate, veste, da sem si to želela že zelo dolgo, in počutim se blagoslovljeno, ker se mi je želja s pomočjo metode IVF in sperme darovalca zdaj uresničila," je zapisala ob fotografiji zaobljenega trebuščka.

Imbruglia je svojo kariero začela kot igralka v začetku devetdesetih, ko je zaigrala v avstralski televizijski nadaljevanki Neighbours (v seriji je igrala tudi pevka Kylie Minogue), velik uspeh v popularni glasbi pa je dosegla s svojim debitantskim albumom Left of the Middle in velikim hitom Torn, priredbo pesmi ameriških rokerjev Ednaswap. Album je v Angliji in Avstraliji dosegel platinasto naklado. Sledile so igralske vloge kot sta bila filma Johnny English in Closed for Winter.