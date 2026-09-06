Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Natalie Portman dobila tretjega otroka, prvega z novim partnerjem

Pariz, 06. 09. 2026 12.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Natalie Portman

Igralka Natalie Portman in njen partner Tanguy Destable sta se razveselila prvega skupnega otroka. Zvezdnico filmov Črni labod, Leon in franšize Vojna zvezd so opazili med sprehodom po pariških ulicah, Destable pa je v naročju nosil dojenčka. Vesele novice uradno še nista potrdila.

Natalie Portman je postala še tretjič mamica. Igralka, ki sicer skrbno varuje svoje zasebno življenje, je aprila potrdila, da s partnerjem Tanguyjem Destablejem pričakujeta prvega skupnega otroka. Par je uradno skupaj nekaj več kot leto dni, zdaj pa sta se razveselila še naraščaja.

Natalie Portman je tretjič mama.
Natalie Portman je tretjič mama.
FOTO: Profimedia

"S Tanguyjem sva zelo srečna, sama pa sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to velik privilegij in čudež," je aprila dejala reviji Harper's Bazaar in dodala, da je to najverjetneje njen zadnji otrok. 45-letnica si z bivšim soprogom Benjaminom Millepiedom deli še 14-letnega Alepha in devetletno Amalie.

Preberi še Natalie Portman odšteva dneve do rojstva tretjega otroka

Igralka in koreograf sta se razšla leta 2024 po 11 letih zakona, potem ko se je izkazalo, da jo je mož prevaral s 25-letnico. "Nobena ženska ne bi smela iti skozi to. Natalie tega ne želi deliti z javnostjo. Natalie je potrebovala čas, da si opomore, okolica pa ve, kako močna ženska je in kako predana je svojim ciljem, eden izmed njih je krepitev vloge žensk," je takrat za Daily Mail povedal vir blizu zvezdnice.

natalie portman otrok mama rojstvo igralka

Objokana Trumpova vnukinja se odpravlja na fakulteto: 'Grozen občutek'

24ur.com Natalie Portman odšteva dneve do rojstva tretjega otroka
24ur.com Natalie Portman pričakuje tretjega otroka
Zadovoljna.si Tako je videti Zala Djuric po porodu
24ur.com Manekenka Karlie Kloss se je razveselila hčerke
24ur.com Manekenka Gisele Bündchen tretjič mama
24ur.com Quentin in Daniella Tarantino sta se razveselila deklice
24ur.com Margot Robbie in mož Tom Ackerley ujeta na sprehodu z novorojenčkom
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
cekin
Portal
Večina slovenskih gospodinjstev plačuje preveč: pri elektriki bi lahko prihranili več kot 80 evrov na leto
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
moskisvet
Portal
Tina Gaber se še ne poslavlja od poletja: 'Poletje, ne dam te!'
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929