Natalie Portman dobila tretjega otroka, prvega z novim partnerjem

Natalie Portman je postala še tretjič mamica. Igralka, ki sicer skrbno varuje svoje zasebno življenje, je aprila potrdila, da s partnerjem Tanguyjem Destablejem pričakujeta prvega skupnega otroka. Par je uradno skupaj nekaj več kot leto dni, zdaj pa sta se razveselila še naraščaja.
"S Tanguyjem sva zelo srečna, sama pa sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to velik privilegij in čudež," je aprila dejala reviji Harper's Bazaar in dodala, da je to najverjetneje njen zadnji otrok. 45-letnica si z bivšim soprogom Benjaminom Millepiedom deli še 14-letnega Alepha in devetletno Amalie.
Igralka in koreograf sta se razšla leta 2024 po 11 letih zakona, potem ko se je izkazalo, da jo je mož prevaral s 25-letnico. "Nobena ženska ne bi smela iti skozi to. Natalie tega ne želi deliti z javnostjo. Natalie je potrebovala čas, da si opomore, okolica pa ve, kako močna ženska je in kako predana je svojim ciljem, eden izmed njih je krepitev vloge žensk," je takrat za Daily Mail povedal vir blizu zvezdnice.
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