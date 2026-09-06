Natalie Portman dobila tretjega otroka, prvega z novim partnerjem

Natalie Portman je postala še tretjič mamica. Igralka, ki sicer skrbno varuje svoje zasebno življenje, je aprila potrdila, da s partnerjem Tanguyjem Destablejem pričakujeta prvega skupnega otroka. Par je uradno skupaj nekaj več kot leto dni, zdaj pa sta se razveselila še naraščaja.

Natalie Portman je tretjič mama. FOTO: Profimedia

"S Tanguyjem sva zelo srečna, sama pa sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to velik privilegij in čudež," je aprila dejala reviji Harper's Bazaar in dodala, da je to najverjetneje njen zadnji otrok. 45-letnica si z bivšim soprogom Benjaminom Millepiedom deli še 14-letnega Alepha in devetletno Amalie.