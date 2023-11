Natalie Portman: Imela sem srečo, da se nisem poškodovala

"Občutek imam, kot da je bilo skoraj srečno naključje, da se nisem poškodovala, v kombinaciji s preveč zaščitniškimi, čudovitimi starši," je pojasnila Natalie, ki je prvič kot 13-letnica zaigrala leta 1994 v francoskem akcijskem trilerju Leon. "Slišala sem preveč slabih zgodb, da bi menila, da bi morali biti otroci del tega," je povedala glede otrok v zabavni industriji. "Kljub temu pa poznam vse razprave, ki smo jih imeli v zadnjih nekaj letih. Ljudje so zaradi njih bolj ozaveščeni in previdni. Vendar pa na koncu ne verjamem, da bi morali otroci delati. Mislim, da bi se morali otroci igrati in hoditi v šolo."

Maja je igralka za The Hollywood Reporter spregovorila o svoji vlogi v filmu Leon. Dejala, da ima zapletena čustva do filma, s katerim je zaslovela. "To je film, ki je še vedno priljubljen, ljudje pristopijo k meni zaradi njega skoraj pogosteje kot za kateri koli drugi film, ki sem ga kadar koli naredila. In dal mi je mojo kariero," je povedala. "Ampak zagotovo, ko ga gledaš zdaj, ima zagotovo nekaj milo rečeno nerodnih vidikov."