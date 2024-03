Natalie Portman in Benjamin Millepied sta se po 11 letih zakona ločila.

Portmanova in 46-letni Millepied sta se poročila leta 2012 in imata 12-letnega sina Alepha ter sedemletno hčerko Amalio. Junija 2023 so se pojavile govorice, ki so jih potrdili tudi viri blizu para, da je imel koreograf leto prej afero s 25-letno žensko, a se zakonca trudita popraviti svoj odnos. "Grozno je in sama nimam nobenega namena prispevati k temu," je poročanje o njunih zasebnih težavah pred časom komentirala igralka.

"Natalie in Benjamin sta poskušala zgladiti svoj odnos, a ni šlo. Ni mogla preboleti nezvestobe," je povedal vir za Daily Mail in dodal: "Nobena ženska ne bi smela iti skozi to. Natalie tega ne želi deliti z javnostjo. Natalie je potrebovala čas, da si opomore, okolica pa ve, kako močna ženska je in kako predana je svojim ciljem, eden izmed njih je krepitev vloge žensk," je še zatrdil vir.