Natalie Portman zanika govorice o nosečnosti

39-letnoNatalie Portman so paparaci ujeli, ko se je sprehajala po ulicah Sydneyja, fotografije na videz zaobljenega trebuščka pa so hitro zaokrožile po spletu. Zvezdnica se je zdaj odzvala na govorice in zaprla usta vsem, ki so govorili o njeni postavi. "Hej, nisem noseča,"je zapisala igralka v Instagramovi zgodbi. "Toda očitno je nekaj običajnega, da se v letu 2021 še vedno ugiba o nosečnosti in komentira žensko postavo, kadarkoli se to ljudem zazdi. Bodite boljši, nypost."S tem je želela opozoriti časopis New York Post, ki je prvi poročal o nosečnosti.