Natalie Portman med nosečnostjo spoznala posebno moč svojih čutil

Natalie Portman je trenutno v pričakovanju svojega tretjega otroka, v zadnji nosečnosti pa je spoznala, da ima žensko telo v času, ko v sebi nosi novo življenje, prav posebno moč. "Moj voh vsakič, ko sem noseča, postane veliko bolj intenziven, kar ima svoje dobre in slabe strani," je za tuje medije povedala zvezdnica.

Natalie Portman bo kmalu rodila svojega tretjega otroka. FOTO: Instagram

Prav izostren vonj pa jo je ob enem od zadnjih obiskov restavracije opozoril na dejstvo, da nekaj ni v redu. Čeprav njeni spremljevalci niso čutili ničesar sumljivega, je bila igralka vztrajna pri svojem opozorilu. "Zavohala sem plin in takoj ugotovila, da je nekaj narobe. Moj voh je res veliko močnejši in verjamem, da je to naravni način, ki me opominja na potencialne nevarnosti. Še posebej sem namreč občutljiva na vonj po plinu in dimu," je razkrila.

45-letnica se je že pred časom iz ZDA preselila v Francijo, kjer je najprej živela s svojim nekdanjim možem, plesalcem Benjaminom Millepiedom. Po ločitvi je ostala v Evropi, v tretji nosečnosti pa je tudi spoznala, kako se zdravstveni sistemi po svetu razlikujejo. Kot je povedala za tuje medije, so zdravniki v obeh državah izjemno kompetentni, vendar so smernice glede testov drugačne. Medtem ko Francija temelji na javnem zdravstvu in racionalni izbiri testov, ameriški sistem v zasebnem sektorju pogosto spodbuja širok nabor dodatnih preiskav, ki morda niso vedno nujne, a so na voljo nosečnicam.

Pričakovanje tretjega otroka je za slavno igralko sicer pomemben mejnik, saj gre za njenega prvega otroka s partnerjem Tanguyjem Destableom. Njen prejšnji zakon s francoskim koreografom, s katerim ima sina in hčerko, se je končal leta 2024, po pričevanju virov blizu Natalie pa je celotna zveza zdaj zanjo stvar preteklosti.