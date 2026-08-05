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Tuja scena

Natalie Portman med nosečnostjo spoznala posebno moč svojih čutil

Pariz, 05. 08. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
natalie portman

Da se žensko telo v času nosečnosti zelo spremeni, je spoznala tudi Natalie Portman. Kot je razkrila igralka, je tretja nosečnost vseeno drugačna od prvih dveh, a je pri sebi že pred tem odkrila posebno moč svojih čutil. Zvezdnica, ki zadnje dni odšteva do poroda, ima tudi tokrat tako izostren vonj, da je v restavraciji takoj zavohala uhajanje plina.

Natalie Portman je trenutno v pričakovanju svojega tretjega otroka, v zadnji nosečnosti pa je spoznala, da ima žensko telo v času, ko v sebi nosi novo življenje, prav posebno moč. "Moj voh vsakič, ko sem noseča, postane veliko bolj intenziven, kar ima svoje dobre in slabe strani," je za tuje medije povedala zvezdnica.

Natalie Portman bo kmalu rodila svojega tretjega otroka.
Natalie Portman bo kmalu rodila svojega tretjega otroka.
FOTO: Instagram

Prav izostren vonj pa jo je ob enem od zadnjih obiskov restavracije opozoril na dejstvo, da nekaj ni v redu. Čeprav njeni spremljevalci niso čutili ničesar sumljivega, je bila igralka vztrajna pri svojem opozorilu. "Zavohala sem plin in takoj ugotovila, da je nekaj narobe. Moj voh je res veliko močnejši in verjamem, da je to naravni način, ki me opominja na potencialne nevarnosti. Še posebej sem namreč občutljiva na vonj po plinu in dimu," je razkrila.

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45-letnica se je že pred časom iz ZDA preselila v Francijo, kjer je najprej živela s svojim nekdanjim možem, plesalcem Benjaminom Millepiedom. Po ločitvi je ostala v Evropi, v tretji nosečnosti pa je tudi spoznala, kako se zdravstveni sistemi po svetu razlikujejo. Kot je povedala za tuje medije, so zdravniki v obeh državah izjemno kompetentni, vendar so smernice glede testov drugačne. Medtem ko Francija temelji na javnem zdravstvu in racionalni izbiri testov, ameriški sistem v zasebnem sektorju pogosto spodbuja širok nabor dodatnih preiskav, ki morda niso vedno nujne, a so na voljo nosečnicam.

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Pričakovanje tretjega otroka je za slavno igralko sicer pomemben mejnik, saj gre za njenega prvega otroka s partnerjem Tanguyjem Destableom. Njen prejšnji zakon s francoskim koreografom, s katerim ima sina in hčerko, se je končal leta 2024, po pričevanju virov blizu Natalie pa je celotna zveza zdaj zanjo stvar preteklosti.

Razlagalnik

Spremembe v čutilih med nosečnostjo so v veliki meri posledica nihanja hormonov, zlasti povišane ravni estrogena in humanega horionskega gonadotropina (hCG). Ti hormoni lahko povzročijo, da postanejo vohalni receptorji bolj občutljivi, kar nosečnicam omogoča hitrejše zaznavanje vonjav, ki jih drugi ljudje morda sploh ne zaznajo. Evolucijsko gledano se domneva, da je ta povečana občutljivost naravni obrambni mehanizem, ki nosečnico varuje pred zaužitjem pokvarjene hrane ali izpostavljenostjo škodljivim snovem v okolju.

Natalie Portman je priznana ameriško-izraelska igralka, ki je svojo filmsko kariero začela že kot otrok v kultnem filmu Leon. Skozi leta se je uveljavila kot ena najuspešnejših igralk svoje generacije, za svojo vlogo v filmu Črni labod (Black Swan) pa je prejela tudi oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo. Poleg igranja je znana tudi po svoji akademski poti, saj je diplomirala iz psihologije na prestižni univerzi Harvard, ter po svojem aktivizmu na področju pravic žensk in okoljevarstva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Natalie Portman nosečnost zdravstvo voh otrok Francija

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