'Natalie Portman ne more oprostiti prevare, vložila bo ločitvene papirje'

Na hollywoodskem parketu se obeta nova ločitev. Kljub temu, da so viri še pred časom zagotavljali, da bo oprostila in poskušala rešiti zakon, Natalie Portman ne more pozabiti prevare svojega moža Benjamina Millepieda. Po poročanju vira blizu igralke je vložitev papirjev le korak stran, zvezdnika pa naj bi tako po 11 letih zakona čakal razhod.

OGLAS

Nezvestoba razdre veliko zakonov, in čeprav se je trudila, svojega ni mogla rešiti niti igralka Natalie Portman. Misel na to, da jo je mož Benjamin Millepied prevaral, je pregloboko zarezana v njeno zavest, da bi mu lahko oprostila, zato se je odločila, da je čas za ločitev.

Igralka je govorice o težavah v zakonu podprla že s tem, ko se je na rdeči preprogi na podelitvi zlatih globusov pojavila sama in brez poročnega prstana. FOTO: AP icon-expand

Po pričevanju vira blizu 42-letnice je vložitev papirjev za razvezo le korak stran, igralka pa je govorice o težavah v zakonu podprla že s tem, ko se je na rdeči preprogi na podelitvi zlatih globusov pojavila sama in brez poročnega prstana. "Natalie in Benjamin sta poskušala zgladiti svoj odnos, a ni šlo. Ni mogla preboleti nezvestobe," je povedal vir za Daily Mail in dodal: "Nobena ženska ne bi smela iti skozi to. Natalie tega ne želi deliti z javnostjo."

Zakon Natalie Portman in Benjamina Millepieda visi na nitki. FOTO: Profimedia icon-expand

"Natalie je potrebovala čas, da si opomore, okolica pa ve, kako močna ženska je in kako predana je svojim ciljem, eden izmed njih je krepitev vloge žensk," je še zatrdil vir. Junija lani, ko so se začele širiti novice o prevari, so viri trdili, da se nista razšla in da poskušata urediti stvari. "Ben dela vse, kar lahko, da bi mu Natalie odpustila. Rad ima njo in njuno družino," so takrat zagotavljali.