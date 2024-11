'Natalie Portman ni presenečena, da je nekdanji mož hitro prebolel ločitev'

Natalie Portman in Benjamin Millepied sta od marca uradno ločena, čeprav sta se razšla že leto dni prej. Več kot očitno je, da njunega zakona ni bilo več mogoče rešiti, a številni so še vedno presenečeni, da je plesalec po ločitvi tako hitro nadaljeval z iskanjem ljubezni. A ne njegova nekdanja žena.

"Natalie ni presenečena, da je Benjamin tako hitro nadaljeval z ljubezenskim življenjem, kljub temu, kako in kdaj se je njuno razmerje končalo. Mislila si je, da bo šel precej hitro naprej," je za Us Weekly povedal vir. Obenem je še dodal, da si 43-letnica preprosto želi, da bi bil oče njenih otrok srečen. Baletnika so v sredini oktobra opazili v Parizu, kjer se je poljubljal z neznano žensko.

Čeprav se je njun 11 let dolg zakon med drugim končal tudi zaradi nezvestobe, saj je zvezdnica svojega moža ujela s precej mlajšo žensko, se z njegovim življenjem ne želi več obremenjevati. "Njegovo zmenkarsko življenje v resnici nima nobenega vpliva nanjo," je povedal vir in dodal: "Trenutno je zelo srečna v svojem življenju in daje prednost družini in prijateljem." Obenem viri še zatrjujejo, da igralke ne zanima, s kom se Benjamin dobiva in da je tudi sama že dolgo nazaj prebolela razhod.