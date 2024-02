Natalie Portman o namigovanju na moževo nezvestobo: Grozno je!

Natalie Portman , ki je zaigrala v filmu Črni labod , pravi, da je bilo ukvarjanje z namigovanji o koncu njenega zakona z Benjaminom Millepiedom po njegovi domnevni aferi grozljivo. 42-letnica se je v novem intervjuju za Vanity Fair dotaknila tudi pozornosti tabloidov in dejala, da sama strogo ločuje svoje javno in zasebno življenje, pri tem pa ji pomaga tudi ločevanje umetniškega in rojstnega imena.

"Ni obstajala prava jaz in tista, ki za katero naj bi se pretvarjala, da sem, za kar mi ni bilo treba uporabljati različnih imen. In ne obstajata le dve različici mene, ki ju kažem drugim ljudem. Tako javno kot zasebno obstaja več različic, kako me vidijo drugi in kako se vidim sama," je še povedala zvezdnica filma Bližnji odnosi in dodala, da si zdaj le dovoli, da združuje vse te identitete v eno.

"Razburila sem se, če me je kdo v šoli klical Natalie Portman. Želela sem si, da me tisti, ki me poznajo iz šole, kličejo Natalie Hershlag. Šlo je za nekakšno ekstremno menjavo identitete, ki sem jo kot odrasla poskušala malo bolj integrirati," je pojasnila in priznala, da trajalo nekaj časa, da ji je uspelo priti do spoznanja, da sta obe identiteti del nje.

"Presečišče vseh teh delov sem jaz in pomembno je, da so znotraj mene, ne pa le moja zunanja podoba. To je prava stvar. Ko sem dobila otroke in si ustvarila družino, sem spoznala, da mi morda ni najbolj v pomoč, da bi imela dve različni identiteti. V enem dnevu imam veliko interakcij kot javna oseba, izključiti to iz svojega življenja pa ne bi bilo prav," je prepričana.

Portmanova in 46-letni Millepied sta se poročila leta 2012 in imata 12- letnega sina Alepha ter 6-letno hčerko Amalio. Junija 2023 so se pojavile govorice, ki so jih potrdili tudi viri blizu para, da je imel koreograf leto prej afero s 25-letno žensko, a se zakonca trudita popraviti svoj odnos.

Sledilo je težko obdobje, saj so Millepieda opazili v družbi okoljske aktivistke Camille Étienne, znova pa so se pojavile govorice o nezvestobi. "Nista se razšla, skušata rešiti stvari. Ben dela vse, kar lahko, da bi mu Natalie oprostila. Ljubi njo in njuno družino," je za Page Six povedal vir in dodal, da igralka zelo ceni svojo zasebnost, njena prioriteta pa je zaščititi njuna otroka.

Čeprav naj bi par skušal rešiti zakon, pa so se avgusta pojavila namigovanja, da sta se vendarle razšla. Par še vedno ni potrdil ali javno ovrgel teh trditev, a je zvezdnica posredno namignila, da živita ločeno.