Natalie Portman ob rojstnem dnevu in po ločitvi hvaležna za podporo prijateljev

Igralka Natalie Portman je nedavno dopolnila 43 let, ob tej priložnosti pa se je zahvalila svojim prijateljem, ki so ji stali ob strani v težkem obdobju, ki je sledilo njeni ločitvi od nekdanjega moža Benjamina Millepieda. Zvezdnica filma Črni labod je s svojimi sledilci delila tudi nekaj fotografij, na katerih je v družbi prijateljev in družinskih članov.

OGLAS

Natalie Portman je ob svojem 43. rojstnem dnevu izrazila hvaležnost svojemu podpornemu sistemu-prijateljem, ki so ji stali ob strani v težkih časih, ki so sledili njeni ločitvi od nekdanjega moža, plesalca Benjamina Millepieda. Zvezdnica filma Gola zabava je na družbenem omrežju ob fotografijah s prijatelji in družinskimi člani pripisala: "Letos ob svojem rojstnem dnevu želim praznovati hvaležnost do svojih prijateljev, ki me vedno znova dvigujejo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med komentarji so ji čestitali številni zvezdniški prijatelji. "Vse najboljše prekrasna gospa," je zapisala igralka Tracee Ellis Ross, voščila pa ji je tudi igralka Mindy Kaling. "Vse najboljše čudoviti človeški diamant! Rada te imam," pa je zapisala Reese Witherspoon. Isla Fisher je svojo prijateljico nagovorila kar z ljubkovalnico: "Ports, rada te imam. Vse najboljše, zelo sem hvaležna, da si se rodila." Med zvezdniki, ki so ji čestitali, so bili še Kerry Washington, Julianne Moore, Ali Wong in Chris Hemsworth. To je prvi rojstni dan Portmanove, ki ga ni praznovala z nekdanjim možem, s katerim sta se ločila februarja. Igralka je zahtevo za ločitev vložila julija 2023, razlog za njun razhod pa naj bi bila koreografova nezvestoba, saj naj bi igralko prevaral s takrat 25-letno žensko po imenu Camille Étienne.