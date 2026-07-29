Natalie Portman odšteva dneve do rojstva tretjega otroka

"Odštevamo dneve do takrat, ko te bomo spoznali," je ob novi fotografiji, na kateri je pokazala nosečniški trebušček, pripisala igralka Natalie Portman . 45-letna igralka, ki je znana po filmih Leon, Gola zabava in franšizi Vojna zvezd , s Francozom Tanguyjem Destablom pričakuje prvega skupnega otroka, iz zakona s koreografom in baletnikom Benjaminom Millepiedom pa ima sina ter hčerko.

"S Tanguyjem sva zelo srečna, sama pa sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to velik privilegij in čudež," je povedala aprila za revijo Harper's Bazaar, ko je potrdila, da bo še tretjič mama. Zvezdnica sicer spola otroka še ni razkrila, sledilci pa zaradi srčka roza barve sklepajo, da pričakuje hčerko.