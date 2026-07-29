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Tuja scena

Natalie Portman odšteva dneve do rojstva tretjega otroka

Pariz, 29. 07. 2026 21.26 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Natalie Portman

Igralka Natalie Portman že odšteva dneve do rojstva tretjega otroka, ki se ga bo razveselila z novim partnerjem Tanguyjem Destablom. Novico, da je znova v veselem pričakovanju, je potrdila sredi aprila, zvezdnica filma Črni labod pa je sicer znana tudi po tem, da skrbno skriva svojo zasebnost.

"Odštevamo dneve do takrat, ko te bomo spoznali," je ob novi fotografiji, na kateri je pokazala nosečniški trebušček, pripisala igralka Natalie Portman. 45-letna igralka, ki je znana po filmih Leon, Gola zabava in franšizi Vojna zvezd, s Francozom Tanguyjem Destablom pričakuje prvega skupnega otroka, iz zakona s koreografom in baletnikom Benjaminom Millepiedom pa ima sina ter hčerko.

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"S Tanguyjem sva zelo srečna, sama pa sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to velik privilegij in čudež," je povedala aprila za revijo Harper's Bazaar, ko je potrdila, da bo še tretjič mama. Zvezdnica sicer spola otroka še ni razkrila, sledilci pa zaradi srčka roza barve sklepajo, da pričakuje hčerko.

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KOMENTARJI1

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Druk 89
29. 07. 2026 21.53
Mogoce bi lahko kaksni domaci mami malo reklame za tretjega otroka.najbrz bi ji prislo bolj prav kot nataliji ki ima vec 100 milionov na racunu.
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