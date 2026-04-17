Natalie Portman pričakuje tretjega otroka

"S Tanguyjem sva zelo srečna, sama pa sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to velik privilegij in čudež," je reviji Harper's Bazaar zaupala 44-letna igralka Natalie Portman , ki pričakuje tretjega otroka. Zvezdnica, ki svojo zasebnost zelo ceni in varuje, bo povila prvega skupnega otroka z novim partnerjem Tanguyjem Destablom , s katerim sta uradno skupaj nekaj več kot leto dni.

Spomnimo, Portman si z bivšim soprogom Benjaminom Millepiedom deli 14-letnega Alepha in devetletno Amalie. Njuna ljubezen se je leta 2024 po 11 letih zakona končala, potem ko se je izkazalo, da jo je francoski baletnik prevaral s 25-letnico. "Nobena ženska ne bi smela iti skozi to. Natalie tega ne želi deliti z javnostjo. Natalie je potrebovala čas, da si opomore, okolica pa ve, kako močna ženska je in kako predana je svojim ciljem, eden izmed njih je krepitev vloge žensk," je takrat za Daily Mail povedal vir blizu zvezdnice.

V času ločitve je zvezdnica na prvo mesto postavila prav svoja otroka. "Moja otroka sta vedno vir mojega navdušenja, saj preprosto vidiš, kako se razvijata v posameznika, kakršna sta," je pred časom v intervjuju dejala in dodala: "V vsakdanjem življenju nisem ravno zasebna oseba, povedala ti bom vse, ampak v javnosti je bilo že zgodaj jasno, da če ljudem poveš, kako zaseben si, bo tvoja zasebnost veliko bolj spoštovana."