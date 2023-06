Natalija Jokić, največja podpora prvaka lige NBA, Nikole Jokića

Košarkar Nikola Jokić je s svojo ekipo Denver Nuggets osvojil prestižno ligo NBA, največjo podporo pa ima v svoji ženi Nataliji Jokić. Simpatična Srbkinja je njegova največja navijačica, ki se je zaradi kariere svojega moža celo preselila v Kolorado. Njuna ljubezen traja že iz srednješolskih dni, leta 2021 pa je njuna zveza dobila novo obliko, saj sta postala starša hčerki Ognjeni. In prav na krilih ljubezni zvezdnik dosega izjemne rezultate.

Vrhunski športni uspehi običajno pridejo, ko so športniki tudi v zasebnem življenju srečni. S tem bi se zagotovo strinjal tudi košarkar Nikola Jokić, ki je s svojo ekipo Denver Nuggets osvojil ligo NBA, iz tribun pa sta zanj glasno navijali žena Natalija in hčerka Ognjena.

Kdo je Natalija Jokić? Natalija prihaja iz mesta Sombor v Srbiji, od koder prihaja tudi košarkarski zvezdnik. O majhnem mestu s približno 47.000 prebivalci v severozahodnem delu države vedno govorita samo s pozitivnimi besedami, saj svoje domače kraje v življenju čez lužo oba zelo pogrešata. Po poročanju Bleacher Report sta prav zato v svojem stanovanju v Denverju obesila majhno črno-belo fotografijo ulice Kralja Petra, glavne ulice v Somborju, kjer sta v času življenja v Srbiji preživljala poletne noči in se sladkala s sladoledom.

icon-expand Natalija Jokić je največja navijačica svojega Nikole. FOTO: AP

V Sombor se zaljubljenca med sezono zelo pogosto vračata. Maja 2022, ko je Nikola osvojil svojo drugo zaporedno nagrado za najkoristnejšega igralca, sta v svojem domačem kraju prevzela nagrado. Slavnostni dogodek mu je takrat pomagala organizirati prav Natalija. Slavni košarkar je sicer že večkrat javno izjavil, da se bodo po koncu njegove profesionalne kariere z družino vrnili v njegovo rojstno mesto. V ZDA živela še pred Nikolo Tudi Natalija je bila nekdaj perspektivna športnica, ki se je leta 2013 preselila v ZDA, da bi igrala odbojko na Seminole State College v Oklahomi, kjer je igrala dve sezoni. Igrala je na mestu podajalke, svojo kariero pa je opustila, ko se je z Nikolo preselila v Denver. Tudi zaradi svoje žene se je Srb odločil za ponudbo kluba Denver Nuggets, na njegovo odločitev pa sta nekoliko vplivala tudi njegova starejša brata, ki obožujeta ZDA.

icon-expand Nikola Jokić z bratoma Strahinjo in Nemanjo ter Natalijo leta 2018. FOTO: AP

Ko se je Nikola pridružil svojemu dekletu v Koloradu, sta v stanovanju živela skupaj s košarkarjevima bratoma Strahinjo in Nemanjo. Natalija je naenkrat živela s tremi košarkarji, kar je pomenilo, da je tudi sama svoje življenje posredno posvetila omenjenemu športu. Ljubezen iz srednješolskih klopi Natalija je zvezdnikova največja navijačica in podpornica še iz časov, ko Nikola ni bil tako uspešen kot danes. Njuna ljubezen se je začela že v srednji šoli, ko sta oba živela v Srbiji. Leta 2015 se je zaradi kariere svojega, takrat še fanta preselila v Denver, saj je začel igrati za prej omenjeni klub. Sama je takrat opustila svojo odbojkarsko kariero, a se posvetila študiju in leta 2018 diplomirala na Metropolitanski državni univerzi v Denverju.

Fotografijo iz začetka njune romance leta 2012, ko sta bila oba stara 17 let, je Natalija delila tudi na svojem Instagramu. To pa ni edina fotografija, 28-letnica je namreč na uspeh svojega moža zelo ponosna, njune skupne trenutke pa zelo rada deli s sledilci. Delila je tudi fotografije iz njune poroke in ob rojstvu hčerke.

Srčna podpora in javno izkazovanje ljubezni Oboževalci srbskega košarkarja so zelo veseli, da njegova žena nima težav s tem, da bi njuno zasebno življenje delila z njimi. Svojo naklonjenost in podporo simpatična Srbkinja pogosto izkazuje z objavo dosežkov svojega moža in utrinkov iz navijanja. Njena podpora Nikoli pomeni ogromno, saj se na njene objave vedno trudi odgovoriti, leta 2019, ko je bil izbran v ekipo zvezdnikov All-Star NBA, je na Instagramu objavil, da je prav ona 'zvezda njegovega srca'.

Čeprav je košarkarski zvezdnik trenutno v samem vrhu svoje kariere in služi vrtoglave vsote denarja, sta oba z ženo ostala prizemljena, njegove uspehe pa pogosto praznujeta kar v udobju svojega doma, eden z drugim. Poroka in hčerkica Ognjena Zaljubljeni par se je januarja leta 2020 zaročil, poročila pa sta se 24. oktobra 2020 v Somboru v Srbiji. Poroka je bila prvotno načrtovana za junij 2020, a je bila zaradi epidemije preložena. Ko je zvezdnik NBA svoji ženi obljubil zvestobo v dobrem in slabem, je mislil smrtno resno. Poročni prstan namreč tudi na tekmah nosi s seboj – zaveže si ga na superge.

Leto kasneje je njuno življenje dobilo povsem nov smisel – pridružila se jima je namreč hčerka, ki sta jo poimenovala Ognjena. Natalija in navihana enoletnica možu in očku pogosto delata družbo ob košarkarskih igriščih, v njun objem pa je stekel tudi po osvojitvi prestižne ameriške košarkarske lige.

Vse od rojstva male deklice je njen očka začel dosegati izjemne rezultate. Drugo leto zapored je postal najkoristnejši igralec lige in s klubom osvojil ligo ter presegel rekord lige NBA. Postal je prvi košarkar s povprečjem 25 točk, desetimi skoki in petimi podajami na svojih prvih 50 tekmah v karieri. Marca 2023 je prejel stekleno igralno žogo, kar pomeni, da je dosegel 100. trojni dvojček – dosežek, ki ga je po poročanju AP-ja v zgodovini lige NBA doseglo samo pet drugih igralcev.

Ljubezen žene in hčerke, ki ga pogosto spremljata s tribun, oblečeni v jeans jakne z njegovim imenom in številko, mu daje krila za doseganje neverjetnih rezultatov in kljub temu, da se jima med sezono lahko bolj malo posveti, bo zdaj izkoristil proste dni za druženje z njima. "Mislim, da bi morali biti vsi, ki imamo ženo in otroke, srečni, da jih imamo ob sebi," je nekoč dejal priljubljeni srbski košarkar.