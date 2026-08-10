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Tuja scena

Nataša Bekvalac navdušila z nastopom na slovenski obali

Portorož, 10. 08. 2026 20.55 pred 18 urami 1 min branja 5

Avtor:
K.A.
nataša bekvalac

Portoroška plaža je pretekli konec tedna utripala v ritmu uspešnic ene izmed najbolj prepoznavnih glasbenih zvezd na Balkanu. Na odru nove luksuzne lokacije na obali je blestela srbska turbofolk zvezdnica Nataša Bekvalac. T. i. Barbie iz Novega Sada je obiskovalce zabavala s svojimi hiti, kot sta Nikotin in Ludilo.

Na novi luksuzni lokaciji, v novi restavraciji Monument a Mare v Portorožu, so se preteklo soboto slišale pesmi, kot so Nikotin, Ludilo, Najgora, Navika, Gola in mnoge druge. Na odru na terasi neposredno ob morju je goste zabavala Nataša Bekvalac.

Srbska zvezdnica je s svojim nastopom navdušila številno občinstvo, ki se je na slovensko obalo pripeljalo iz različnih koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. Že tako vročega ozračja pa ni uspel ohladiti niti pogled na čudovito slovensko morje, saj je ena najbolj prepoznavnih glasbenih zvezd na Balkanu poskrbela, da so ob mediteranski kulinariki še tako utrujeni obiskovalci zazibali boke in sprostili glasilke.

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KOMENTARJI5

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Panter 63
10. 08. 2026 21.43
Oni primitivce od komentatorja delavec slo ne bo nič komentiral? Njegov "kdo je ta"? Saj to pozna, njegove gore list.
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-1
0 1
pingvinislo5
10. 08. 2026 21.38
Kdo?!?
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
10. 08. 2026 21.29
Južnjaško zavijanje?
Odgovori
+7
7 0
Vrhovni poveljnik
10. 08. 2026 21.08
Kolega pravi, da so bili v prvih vrstah sami obalni SDSovci.
Odgovori
-3
3 6
nelevnedesen
10. 08. 2026 21.23
Mislim, da je bolj glasba za levake. Njihov podpornik oreko aktuala zastrupla mladino s to nizkointelegentno glasbo. Levaki pa plešejo in jokajobpo jugoslaviji
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+5
6 1
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