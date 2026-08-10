Nataša Bekvalac navdušila z nastopom na slovenski obali

Na novi luksuzni lokaciji, v novi restavraciji Monument a Mare v Portorožu, so se preteklo soboto slišale pesmi, kot so Nikotin, Ludilo, Najgora, Navika, Gola in mnoge druge. Na odru na terasi neposredno ob morju je goste zabavala Nataša Bekvalac .

Srbska zvezdnica je s svojim nastopom navdušila številno občinstvo, ki se je na slovensko obalo pripeljalo iz različnih koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. Že tako vročega ozračja pa ni uspel ohladiti niti pogled na čudovito slovensko morje, saj je ena najbolj prepoznavnih glasbenih zvezd na Balkanu poskrbela, da so ob mediteranski kulinariki še tako utrujeni obiskovalci zazibali boke in sprostili glasilke.