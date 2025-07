Nataša Bekvalac odstranila silikonske vsadke: Znebite se vsega, kar vas stiska in boli

Nataša Bekvalac je svojim oboževalcem razkrila, da je v zasebnosti preživela težko obdobje, v katerem se je odločila za vrnitev k bolj naravnemu videzu in si v duhu izkazovanja ljubezni do sebe dala odstraniti prsne vsadke. 44-letnica je tudi druge ženske pozvala, naj bolj cenijo lastno notranjo energijo, ljubezen in pristnost.

"Z vami že več kot 25 let preživljam vse faze svojega življenja, vsak padec, vsak uspeh, zlome in brodolome ter ponovno vstajanje. Za mano je obdobje, ki ni bilo lahko in sem se odločila, da ga prebrodim sama in v tišini. Hvala za vaša čudovita sporočila in za skrb, z vami sem se vedno počutila varno in zaščiteno. Zdaj sem super, počutim se dobro, močno, stabilno," je zapisala srbska pevka.

Nadaljnje besede pa je posvetila svojim oboževalkam: "Drage moje ženske, nismo naše prsi, zadnjica, lasje, koža, smo energija, vibracija, ljubezen in vse, kar nas je pripeljalo do tega, da smo ženske, kakršne smo danes. Spustite vse, kar ni več vaše, spustite vse, kar vas ovira in boli. Jaz sem. Pripravljam se na novo fazo svojega življenja in komaj čakam, da jo slišite. Rastimo skupaj. Z ljubeznijo in spoštovanjem."

'Če bi lahko zavrtela čas nazaj, tega ne bi nikoli storila'

Pevka je že pred dvema letoma iskreno spregovorila o tem, da obžaluje lepotno operacijo, v kateri si je dala povečati prsi, zanjo pa se je odločila, ko je bila še zelo mlada. "Imela sem operacijo prsi in to zelo obžalujem. Če bi imela časovni stroj, tega ne bi nikoli storila, ostala bi naravna. Pri vsaki lepotni operaciji pride do zapletov. Če takrat tega ne bi storila, ne bi nikoli," je povedala v televizijski oddaji.