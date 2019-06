Poleg drugih odzivov in dobrih želja glasbenih kolegov, da bo okreval in se uspešno pozdravil, pa se je oglasil tudi njegov najtesnejši sodelavec v skupini, basist Dave Ellefson .

"Vse bi naredila za tega človeka. Oči ... Rada te imam tako zelo zelo veliko. Naučil si me, kako izgleda ljubezen, naučil si me zanesljivosti, vztrajnosti, predanosti in najbolj, da sem močna. Tiste dni, ko ti ne boš imel moči, ti bom dala svojo," je Mustainu na Twitterju srčno zapisala hčerka Electra .

Na svetovnem spletu je precej odjeknilo, ko je 57-letni Dave Mustaine tvitnil, da so mu diagnosticirali raka na grlu, a hkrati dejal, da je že imel nekaj ovir na svoji poti, da sodeluje z zdravniki in da ima 90-odstotno možnost za ozdravitev.

"Molim za prijatelja Davea Mustaina za hitro okrevanje!"je najprej tvitnil glasbenik, zdaj pa dal intervu za The Classic Metal Show. "Dave je že začel z zdravljenjem, pretekli mesec in pol smo bili v Nashvillu, kjer smo snemali novi album, zato smo bili soočeni z vsem tem. A stvari se premikajo naprej, za nekaj časa smo se ustavili, zanj pa je zdravje zdaj prva prioriteta. Imela sva sicer svoje vzpone in padce, odvisnosti od drog in vse vmes, a to je nekaj drugega. Optimistični smo glede okrevanja, saj je nivo uspešnosti zdravljenja zelo visok. Vemo sicer, da se tak rak lahko ponovi, a trenutno smo prepričani, da ni na točki, ko se ga ne bi dalo sanirati,"je povedal kitarist.

Megadeth so tako odpovedali letošnje koncerte, da se bo Mustaine lahko popolnoma posvetil okrevanju."Dave je borec in ima dober čut za to, kdaj je treba potegniti zavoro, v tem primeru pa je treba biti posebej natančen," je še dodal Ellefson.