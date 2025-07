'Navadna' študentka, ki bo nekoč nosila krono

21-letna norveška princesa Ingrid Alexandra bo to jesen začela s študijem na Univerzi v Sydneyju. Čeprav bo nekega dne sedela na prestolu norveške kraljeve družine, je mlada princesa na svežih fotografijah videti kot 'navadna' študentka, oblečena v temnomoder pulover in široke kavbojke.

"Veselim se začetka študija na Univerzi v Sydneyju. Postati študentka bo vznemirljivo in veselim se pridobivanja novih perspektiv tako o evropski kot mednarodni politiki. Prepričana sem, da se bom veliko naučila," je zapisala v izjavi, ki so jo skupaj s fotografijami objavili na uradnem profilu norveške kraljeve družine na Instagramu. Pred odhodom na študij je 21-letna princesa uspešno zaključila 15-mesečno služenje vojaškega roka.

Palača je že maja sporočila, da bo princesa nadaljevala triletni študij umetnosti s poudarkom na mednarodnih odnosih in politični ekonomiji. Dodali so, da bo živela v študentskem domu na kampusu. Ko so njenega dedka, norveškega kralja Haralda, mediji vprašali, kaj meni o dejstvu, da bo njegova vnukinja študirala v tujini, jim je 87-letnik dejal: "To dobiš nazaj z obrestmi, ko se vrne domov, zato mislim, da je to le prednost. Omogočiti ji je treba študij in izobrazbo, preden začne opravljati svoje dolžnosti."

Tako norveški kralj kot njegov sin, prestolonaslednik princ Haakon (oče princese Ingrid Alexandre), sta študirala v tujini. Kralj je študiral zgodovino, ekonomijo in politiko na Oxfordu v Angliji, medtem ko je princ študiral na Univerzi v Kaliforniji in na Londonski šoli za ekonomijo.