'Navdih za mojo kariero v pravu so moji temnopolti otroci'

Kim Kardashian, 39-letna zvezda šovaV koraku z družino Kardashian, je spregovorila o svoji kampanji za reformo zaporov in o tem, kako je navdih za to prišel iz njene lastne družine. Mama štirih otrok je namreč končala prvi letnik pravnega študija in upa na pravosodni izpit.

Resničnostna zvezda tako želi spremeniti sistem kazenskega pravosodja in načrtuje promocijo sprememb, saj meni, da je sodstvo "diskriminatorsko do temnopoltih". Kim je v pogovoru za modno knjigo CR dejala: "Moja evolucija je verjetno neka kombinacija odraščanja, poroke, rojstva otrok ... Moje življenje je zdaj tako drugačno, kot je bilo na začetku. Zdaj se počutim, kot da imam dolžnost do sebe in svojih otrok bolj kot do javnosti, in želim biti dobra vzornica svojim otrokom."

"V tej družbi vzgajam štiri temnopolte otroke in naš sistem je tako diskriminatoren do temnopoltih," je odločno rekla. Kim je namreč mamica šestletni North, štiriletnemu Saintu, dveletni Chicago ter devetmesečnemu Psalmu: "Želim narediti čim več, da jim olajšam življenje ... Nikoli nisem vedela veliko o sistemu, dokler nisem začela raziskovati, in ko sem enkrat izvedela in videla, koliko stvari je narobe, se nisem mogla več ustaviti."