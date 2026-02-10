Navdihujoča zgodba dekleta z 'dihurjevo' pričesko

Alysa Liu je nase opozorila že pri 13 letih, ko je postala najmlajša državna prvakinja in prva Američanka, ki je na tekmovanju izvedla trojni aksel. Leto kasneje je postala prva, ki ji je na tekmovanju uspel skok s štirimi obrati. Leta 2022 je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila šesto mesto, pri rosnih 16 letih pa presenetila z novico, da se bo upokojila.
"Upokojitev je bila vsekakor do tega dneva ena mojih najboljših odločitev," je kasneje zaupala ameriškim medijem. "Morala sem preizkusiti na kupe drugih stvari in v tistem času je bil odhod edina možnost, saj sem se počutila ujeto. Imela sem toliko kriz identitete, pa sem stara komaj 20," se je še nekoliko pošalila.
V 'penziji' se je posvetila študiju psihologije, z najboljšo prijateljico je obiskala Himalajo, prosti čas pa je izkoristila tudi za aktivnosti, ki pritičejo mlademu dekletu. Alysa je v intervjuju za oddajo 60 Minutes razkrila, da več kot dve leti sploh ni stopila na led.
Leta 2024, ko se je v njej vzbudila želja po vrnitvi, je, ne da bi to povedala družini in prijateljem, poklicala svoje nekdanje trenerje in jim povedala, da si želi ponovno nadeti drsalke. In ni trajalo dolgo, da je zopet usvojila tehniko in trike na visoki ravni. Na državnem tekmovanju si je priborila vstopnico za olimpijske igre v Milanu, kjer je z ameriško ekipo že osvojila zlato medaljo na ekipni tekmi.
"Kjer je občinstvo, je motivacija za drsanje. Mislim, da nimam kaj izgubiti na olimpijskih. Kaj lahko izgubim? Vsako sekundo, ko si tam, nekaj pridobiš. Ne najdem ničesar, kar bi me lahko spravilo v slabo voljo," je še dejala simpatična 21-letnica, ki je razkrila tudi skrivnost svoje zanimive pričeske. Od leta 2023 umetnostna drsalka vsako leto svoji sicer temni pričeski doda nov platinasti krog.
Trojni aksel je eden najtežjih skokov v umetnostnem drsanju. Od drugih skokov se razlikuje po tem, da vključuje dodatni pol obrat, saj drsalec med letenjem izvede tri in pol obrata. Zaradi svoje zahtevnosti je bil dolgo časa dosežek, ki ga je zmoglo le malo drsalcev, in predstavlja pomemben mejnik v karieri umetnostnega drsalca.
Ekipna tekma v umetnostnem drsanju je disciplina, ki je bila prvič predstavljena na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju. V tej disciplini se ekipe, sestavljene iz drsalcev iz ene države, pomerijo v različnih kategorijah, vključno s kratkim plesom, prostim plesom, kratkim programom posameznikov in prostim programom posameznikov. Točke se seštevajo, kar določi končni vrstni red ekip. Gre za relativno novo obliko tekmovanja, ki dodaja novo dimenzijo olimpijskemu programu.
Izraz 'dihurjeva' pričeska se nanaša na specifično barvanje las, ki ga je Alysa Liu predstavila na tekmovanjih. Običajno vključuje večbarvno, pogosto kontrastno barvanje, ki spominja na naravne vzorce ali barve, ki jih najdemo pri živalih, kot je dihur. V njenem primeru gre za platinaste kroge, ki ustvarjajo drzen in edinstven videz, ki izstopa na ledu in pritegne pozornost gledalcev ter medijev.
