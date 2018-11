Navdušena Adele: 'Ha, tako se počutim! Pripravljena sem!'

Ena najpriljubljenejših ženskih glasbenih skupin vseh časov Spice Girls je obelodanila novico, da se po šestih letih premora vrača na koncertne odre. Petčlanska skupina deklet je nazadnje skupaj nastopila leta 2012 na olimpijskih igrah – med tistimi, ki so se novice o veliki vrnitvi legendarnih 'Spajsic' še posebej razveselili, pa je tudi najpremožnejša mlada Britanka in glasbenica Adele , ki je na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri še kot deklica sedi na postelji, za njo pa so na steni izobešeni posterji njene takrat najljubše glasbene skupine – Spice Girls.

30-letna Adele je svoje navdušenje izrazila z besedami: ''Ha, tako se zdaj počutim! Pripravljena sem!'' Pripravljene pa so tudi članice skupine Spice Girls, ki bodo svojo turnejo otvorile prihodnje leto in izvedle predvidoma 12 nastopov. Tokrat bodo nastopale brez ene članice, saj se jeVictoria Beckham oziromaPosh Spiceodločila, da s skupino ne bo sodelovala. Kljub temu je dekletom zaželela vse najboljše na njihovi poti in na svojem profilu na Instagramu delila fotografijo preostalih štirih članic ter zapisala: ''Biti del skupine Spice Girls je imelo vsekakor velik vpliv na moje življenje in dekletom želim veliko ljubezni in zabave ob njihovi vrnitvi. Vem, da bodo priredile nepozaben šov in vsi čudoviti oboževalci bodo zagotovo uživali!''