Navdušenje nad fotografijo Irine Shayk in njene hčerke, ki jo je posnel njen bivši

Irina je na fotografiji nosila modne kose, obleko in plašč, nove kolekcije modne hiše Burberry, bolj kot oblačila pa je tokrat v oči njenih oboževalcev padla njena hčerkica, ki se je simpatično prikradla na fotografijo. Očitno si je želela mamino pozornost in je bila nekoliko nestrpna, saj jo je vlekla za roko. Irina je ob objavi simpatične fotografije še razkrila, da je fotografijo posnel ''očka'' Bradley Cooper.

Na fotografijo so se seveda odzvali številni oboževalci, ki so izkazali navdušenje. "Radi vidimo družino, ki se podpira,"se je glasil eden od komentarjev."Ali to pomeni, da sta spet skupaj?" je zanimalo drugega.

Nekdo je samo napisal njihova imena ''Irina, Lea in Bradley'' ter dodal simbole za ljubezen – srčke. Eden od komentarjev pa se je glasil: "Čudovito, popolna družinska fotografija."

46-letni Bradley in 11 let mlajša Irina sta se leta 2019 razšla po štiriletni zvezi. Po razhodu so ju fotografi večkrat ujeli skupaj v družbi njune hčerke Lee, za katero imata deljeno skrbništvo. Slavna starša sta ostala v dobrih odnosih in zaradi hčerke preživita skupaj tudi veliko časa.