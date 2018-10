Navdušila, ko je božala svoj nosečniški trebušček

"Njuni kraljevi veličanstvi, vojvoda in vojvodinja Susseška, z velikim zadovoljstvom oznanjata, da vojvodinja pričakuje otroka, ki se bo rodil spomladi leta 2019. Oba cenita vso podporo, ki sta jo prejela od ljudi po vsem svetu od njune majske poroke, in sta presrečna, da lahko to novico delita z javnostjo," je novico o nosečnosti kraljevega para na družbenih omrežjih javila Kensingtonska palača in s tem poskrbela, da so vse oči uprte v Meghan.

Princ Harry in njegova soproga sta v ponedeljek v okviru svoje prve skupne turneje pripotovala v Avstralijo. Med drugim sta zdaj obiskala tudi Bondi, najbolj znano plažo v Sydneyju, kjer sta se bosa sprehodila po pesku, fotografom pa ni ušel tudi trenutek, ko je bodoča mamica božala svoj nosečniški trebušček in dotična gesta je navdušila tako prisotne kot oboževalce po svetu.

Glavni namen 16-dnevne turneje priljubljenega para po Pacifiku so igre Invictus. Gre za športne igre, ki jih je leta 2014 ustanovil princ Harry za vojne invalide. Poleg tega se bo par posvetil predvsem promociji varovanja okolja in različnim pobudam za mlade.