Navdušili na rdeči preprogi: Pink in njena 14-letna hči Willow

Pink se je po rdeči preprogi sprehodila s 14-letno hčerko Willow Sage Hart , ki je s svojim elegantnim videzom navdušila pevkine oboževalce. Mama in hči sta se udeležili premiere broadwayske predstave The Lost Boys (Izgubljeni fantje, op. p.) v gledališču v New Yorku. Medtem ko je 46-letna pop zvezdnica nosila črno dolgo krilo, ki ga je kombinirala z usnjeno jakno, se je njena hčerka odločila za rdečo obleko brez naramnic, ki je segala vse do tal.

Pink je pred kratkim razkrila, da bi najstnica rada stopala po njenih stopinjah, postati si želi namreč uspešna umetnica. Njene sanje so, da bi nastopala na Broadwayu, zato so se tudi pred kratkim preselili v New York. "Pravzaprav smo se preselili sem, ker sem neverjetna mama," se je prejšnji mesec v oddaji The Kelly Clarkson Show pošalila Pink in dodala: "In tudi zato, da bi Willow lahko študirala gledališče in izkusila več Broadwaya." Zvezdnica ima poleg prvorojenke z možem Careyjem Hartom še devetletnega sina Jamesona.