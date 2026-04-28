Tuja scena

Navdušili na rdeči preprogi: Pink in njena 14-letna hči Willow

New York, 28. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Pink se je po rdeči prprogi sprehodila s 14-letno hči Willow Sage Hart.

Pink se je v New Yorku pojavila na premieri broadwayske predstave, kjer je v središču pozornosti blestela skupaj s svojo 14-letno hčerko Willow. Najstnica si želi kariere na odrskih deskah, zaradi česar se je družina pred kratkim tudi preselila v metropolo, kjer živi gledališka kultura. Svojo prvorojenko, ki si želi postati gledališka igralka, pri njenih broadwayskih ambicijah v celoti podpira in jo spodbuja pri uresničitvi sanj.

Pink se je po rdeči preprogi sprehodila s 14-letno hčerko Willow Sage Hart, ki je s svojim elegantnim videzom navdušila pevkine oboževalce. Mama in hči sta se udeležili premiere broadwayske predstave The Lost Boys (Izgubljeni fantje, op. p.) v gledališču v New Yorku. Medtem ko je 46-letna pop zvezdnica nosila črno dolgo krilo, ki ga je kombinirala z usnjeno jakno, se je njena hčerka odločila za rdečo obleko brez naramnic, ki je segala vse do tal.

FOTO: Profimedia

Pink je pred kratkim razkrila, da bi najstnica rada stopala po njenih stopinjah, postati si želi namreč uspešna umetnica. Njene sanje so, da bi nastopala na Broadwayu, zato so se tudi pred kratkim preselili v New York. "Pravzaprav smo se preselili sem, ker sem neverjetna mama," se je prejšnji mesec v oddaji The Kelly Clarkson Show pošalila Pink in dodala: "In tudi zato, da bi Willow lahko študirala gledališče in izkusila več Broadwaya." Zvezdnica ima poleg prvorojenke z možem Careyjem Hartom še devetletnega sina Jamesona.

V Murakamijevem romanu prvič glavna junakinja ženskega spola

bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
zadovoljna
Portal
Njene izklesane mišice vam bodo vzele dih
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Kaj je med bolniško dovoljeno in kaj ne? Lahko po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti z najučinkovitejšo metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti z najučinkovitejšo metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
