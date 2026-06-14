Navihanec Louis znova ukradel šov, George je imel težave s kihanjem

Princ Louis je znova poskrbel, da je bil glavna zvezda na paradi Trooping the Colour (Pozdrav zastavi) 2026, s katero Britanci tradicionalno vsak junij slavijo rojstni dan monarha. Mali navihanec je s svojimi grimasami na balkonu kraljeve palače zabaval javnost in tako upravičil svoj sloves malega zabavljača.

Princ Louis je upravič svoj sloves navihanca. FOTO: Profimedia

Medtem ko je stal na balkonu s svojo družino, vključno z očetom princem Williamom, mamo princeso Catherine, dedkom kraljem Karlom III. in kraljico Camillo, je mladi princ uprizoril pravo serijo komičnih trenutkov. Njegov izraz presenečenja, ko je zrl v nepregledno množico pod seboj, so hitro ovekovečili številni fotoreporterji. Poleg nastopa na balkonu se je Louis udeležil tudi kočiješke procesije in kasneje z navdušenjem opazoval prelet letal Kraljevih letalskih sil (RAF), a je prav ob tem trenutku stopil bolj vstran od svoje družine, kar je presenetilo mnoge.

Kraljeva družina med pozdravljanjem na balkonu. FOTO: Profimedia

Mladi princ, ki s svojim obnašanjem zadnjih nekaj let vedno poskrbi, da je glavna zvezda večera in povsem zasenči slavljenca kralja Karla III., se ni pustil motiti niti takrat, ko ga je starejši brat poskušal usmerjati k bolj primernemu vedenju. Ko Louis ni prenehal mahati morju ljudi, se ga je princ George narahlo dotaknil in mu svetoval, naj preneha.

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Tudi med vožnjo s kočijo z njuno mamo sta si brata izmenjala nekaj besed o vročem sončnem vremenu. Po koncu uradnega dela, ko se je družina že obračala, da bi odšla v notranjost palače, se Louis ni mogel upreti še zadnjemu pozdravu. S širokim nasmehom je čez ramo veselo pomahal ljudem, kar je sprožilo val navdušenja na družbenih omrežjih.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Princ Louis in njegove grimase. Profimedia

Princ Louis in njegove grimase. Profimedia

Princ Louis in njegove grimase. Profimedia

Princ George in princ Louis. Profimedia

Princ George je s svojim kihanjem nasmejal celo svojo mamo. Profimedia









Louisova zgodovina zabavnih trenutkov sega že v leto 2022, ko je na praznovanju platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete postal viralen zaradi svojih izrazov obraza. Takrat je zaradi hrupa letal s svojimi rokami pokrival ušesa in se kremžil, kar je nasmejalo milijone. Leta 2024 je ponovno pritegnil pozornost, ko je ob glasbi korakal in plesal na mestu, dokler ga sestra princesa Charlotte ni ustavila. Viri iz kraljevega okolja pogosto poudarjajo, da gre za značajsko zelo živahnega otroka, ki se ne obremenjuje s kamerami in pričakovanji javnosti.

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Javnosti pa tokrat ni zabaval le najmlajši od otrok valižanskih zakoncev, saj mu je konkurenco delal prav njegov starejši brat. A 12-letnik, ki od nekdaj velja za zelo pridnega otroka vzornega obnašanja, kar pritiče bodočemu kralju, tega ni počel namerno. George je imel težave s kihanjem, in to ravno med predvajanjem angleške himne. In ker se pač ne spodobi, da vmes kihne, je močno zadrževal draženje v nosu, kar je na njegov obraz privedlo številne zabavne grimase. Ko je le lahko kihnil, pa je s svojim dejanjem v smeh spravil mnoge, celo mamo Kate, ki je stala poleg njega.

Letošnji dogodek Trooping the Colour je v Londonu zbral več kot 1400 vojakov in konjev na Horse Guards Parade. Dogodek obeležuje uradni rojstni dan britanskega kralja in je vojaška slovesnost najvišje stopnje. Medtem ko se je večina kraljeve družine znova zbrala na balkonu, princa Harryja in njegove Meghan Markle z otrokoma Archiejem in Lilibet ni bilo na dogodku v čast rojstnemu dnevu vladajočega monarha.