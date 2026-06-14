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Navihanec Louis znova ukradel šov, George je imel težave s kihanjem

London, 14. 06. 2026 12.07 pred 39 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
Princ Louis in njegove grimase.

Čeprav bi bilo pričakovati, da bo glavna zvezda na paradi Trooping the Colour, ki vsako leto poteka v čast vladajočega monarha, slavljenec kralj Karel III., tovrstno titulo zadnjih nekaj let s ponosom prevzema princ Louis. Najmlajši sin princese Catherine in princa Williama se tudi letos ni izneveril svoji vlogi, saj je s svojim obnašanjem znova poskrbel, da je ukradel šov.

Princ Louis je znova poskrbel, da je bil glavna zvezda na paradi Trooping the Colour (Pozdrav zastavi) 2026, s katero Britanci tradicionalno vsak junij slavijo rojstni dan monarha. Mali navihanec je s svojimi grimasami na balkonu kraljeve palače zabaval javnost in tako upravičil svoj sloves malega zabavljača.

Princ Louis je upravič svoj sloves navihanca.
Princ Louis je upravič svoj sloves navihanca.
FOTO: Profimedia

Medtem ko je stal na balkonu s svojo družino, vključno z očetom princem Williamom, mamo princeso Catherine, dedkom kraljem Karlom III. in kraljico Camillo, je mladi princ uprizoril pravo serijo komičnih trenutkov. Njegov izraz presenečenja, ko je zrl v nepregledno množico pod seboj, so hitro ovekovečili številni fotoreporterji. Poleg nastopa na balkonu se je Louis udeležil tudi kočiješke procesije in kasneje z navdušenjem opazoval prelet letal Kraljevih letalskih sil (RAF), a je prav ob tem trenutku stopil bolj vstran od svoje družine, kar je presenetilo mnoge.

Kraljeva družina med pozdravljanjem na balkonu.
Kraljeva družina med pozdravljanjem na balkonu.
FOTO: Profimedia

Mladi princ, ki s svojim obnašanjem zadnjih nekaj let vedno poskrbi, da je glavna zvezda večera in povsem zasenči slavljenca kralja Karla III., se ni pustil motiti niti takrat, ko ga je starejši brat poskušal usmerjati k bolj primernemu vedenju. Ko Louis ni prenehal mahati morju ljudi, se ga je princ George narahlo dotaknil in mu svetoval, naj preneha.

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Tudi med vožnjo s kočijo z njuno mamo sta si brata izmenjala nekaj besed o vročem sončnem vremenu. Po koncu uradnega dela, ko se je družina že obračala, da bi odšla v notranjost palače, se Louis ni mogel upreti še zadnjemu pozdravu. S širokim nasmehom je čez ramo veselo pomahal ljudem, kar je sprožilo val navdušenja na družbenih omrežjih.

Louisova zgodovina zabavnih trenutkov sega že v leto 2022, ko je na praznovanju platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete postal viralen zaradi svojih izrazov obraza. Takrat je zaradi hrupa letal s svojimi rokami pokrival ušesa in se kremžil, kar je nasmejalo milijone. Leta 2024 je ponovno pritegnil pozornost, ko je ob glasbi korakal in plesal na mestu, dokler ga sestra princesa Charlotte ni ustavila. Viri iz kraljevega okolja pogosto poudarjajo, da gre za značajsko zelo živahnega otroka, ki se ne obremenjuje s kamerami in pričakovanji javnosti.

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Javnosti pa tokrat ni zabaval le najmlajši od otrok valižanskih zakoncev, saj mu je konkurenco delal prav njegov starejši brat. A 12-letnik, ki od nekdaj velja za zelo pridnega otroka vzornega obnašanja, kar pritiče bodočemu kralju, tega ni počel namerno. George je imel težave s kihanjem, in to ravno med predvajanjem angleške himne. In ker se pač ne spodobi, da vmes kihne, je močno zadrževal draženje v nosu, kar je na njegov obraz privedlo številne zabavne grimase. Ko je le lahko kihnil, pa je s svojim dejanjem v smeh spravil mnoge, celo mamo Kate, ki je stala poleg njega.

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Letošnji dogodek Trooping the Colour je v Londonu zbral več kot 1400 vojakov in konjev na Horse Guards Parade. Dogodek obeležuje uradni rojstni dan britanskega kralja in je vojaška slovesnost najvišje stopnje. Medtem ko se je večina kraljeve družine znova zbrala na balkonu, princa Harryja in njegove Meghan Markle z otrokoma Archiejem in Lilibet ni bilo na dogodku v čast rojstnemu dnevu vladajočega monarha.

Razlagalnik

Trooping the Colour je veličastna vojaška slovesnost, ki jo vsako leto izvajajo polki britanske in Commonwealth vojske. Izraz 'trooping' se nanaša na postopek, pri katerem se polkovna zastava (barva) slovesno nosi oziroma 'pokaže' skozi vrste vojakov, da jo lahko vojaki prepoznajo in ji izkažejo čast. Čeprav se danes povezuje z uradnim rojstnim dnem monarha, ima tradicija korenine v stari vojaški praksi, kjer so zastave služile kot zbirne točke za vojake na bojišču, da se v zmedi spopadov niso izgubili.

Britanski monarhi imajo pogosto dva rojstna dneva: dejanskega, ki ga praznujejo zasebno, in uradnega, ki ga zaznamuje javna slovesnost. Tradicija dveh rojstnih dni se je začela leta 1748 pod kraljem Jurijem II., ki je bil rojen novembra. Ker je britansko vreme v tem času pogosto hladno in deževno, je kralj želel združiti svoje praznovanje z letno vojaško parado, ki je potekala v lepšem poletnem času. Od takrat naprej se je ustalila praksa, da se uradno praznovanje z veliko parado odvija v juniju, ne glede na dejanski datum rojstva vladarja.

Naziva 'valižanski princ' (Prince of Wales) in 'valižanska princesa' (Princess of Wales) sta tradicionalna naslova, ki ju nosita prestolonaslednik britanskega prestola in njegova soproga. Naslov izhaja iz srednjega veka, ko so angleški monarhi podelili oblast nad Walesom svojim naslednikom, da bi utrdili svojo prevlado v regiji. Danes je to predvsem simboličen naziv, ki poudarja njuno vlogo kot naslednja v vrsti za britansko krono in njuno tesno povezanost z britansko kraljevo družino.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Princ Louis Trooping the Colour kraljeva družina London Buckinghamska palača britanski dvor princ george

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Betuul
14. 06. 2026 12.36
Ni jasno in kako bi bilo da bi najstnik stal kot kip na družinskem balkonu? Luis pač vidi vse in svet tam tako kot ga ! Drugi vprašanje je?Če Luis to vse zmore , zakaj ga ne vpišejo v šolo klovnov , pa ravno anglija to ima
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