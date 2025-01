Navihani Barron Trump na inavguraciji ponagajal polsestrama

Sin Donalda in Melanie Trump je na inavguraciji ponagajal članicam svoje družine. 18-letni Barron je izkoristil priložnost in se vrinil na fotografijo, ki so jo na inavguraciji želele posneti njegovi dve starejši polsestri Ivanka in Tifanny ter svakinja Lara Trump. Dame, ki navihanega najstnika niso videle, so se ob spoznanju, da se je vrinil na fotografijo pričele smejati, Ivanka pa je dodala, da je zaradi njega sedaj fotografija še boljša.