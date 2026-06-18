Navijači niso gledali le nogometa: poglede je znova kradla Ivana Knoll

Ivana Knoll, ki je prepoznavnost po vsem svetu dobila na preteklem svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju, tudi med letošnjim športnim spektaklom s svojimi atributi osvaja navijače širom sveta. 33-letnica si je včeraj v živo ogledala napet dvoboj med angleško nogometno reprezentanco in svojimi rojaki, za katere je trdno stiskala pesti. Kljub podpori številnih domačinov na tribunah stadiona v Dallasu je Hrvaška na koncu klonila proti Angliji s 4:2.
Knoll je za številne odzive na družbenih omrežjih poskrbela že pred pomembnim obračunom. Na Instagramu je nogometašem z objavo drznih fotografij sporočila, da verjame v uspeh reprezentance. "HRVAŠKA, gremo!," je pripisala eni od galerij utrinkov.
Najbolj znana hrvaška navijačica, ki se že nekaj časa mudi tudi v glasbenih vodah, je pred dnevi v okviru svetovnega prvenstva nastopila na festivalu za oboževalce nogometa v Los Angelesu, kjer je kot didžejka poskrbela za glasbeni spektakel.
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