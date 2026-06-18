Navijači niso gledali le nogometa: poglede je znova kradla Ivana Knoll

Ivana Knoll, ki je prepoznavnost po vsem svetu dobila na preteklem svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju, tudi med letošnjim športnim spektaklom s svojimi atributi osvaja navijače širom sveta. 33-letnica si je včeraj v živo ogledala napet dvoboj med angleško nogometno reprezentanco in svojimi rojaki, za katere je trdno stiskala pesti. Kljub podpori številnih domačinov na tribunah stadiona v Dallasu je Hrvaška na koncu klonila proti Angliji s 4:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Knoll je za številne odzive na družbenih omrežjih poskrbela že pred pomembnim obračunom. Na Instagramu je nogometašem z objavo drznih fotografij sporočila, da verjame v uspeh reprezentance. "HRVAŠKA, gremo!," je pripisala eni od galerij utrinkov.