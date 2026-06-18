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Tuja scena

Navijači niso gledali le nogometa: poglede je znova kradla Ivana Knoll

Dallas, 18. 06. 2026 10.50 pred 2 urama 1 min branja 11

Avtor:
E.K.
Ivana Knoll

Hrvaška vplivnica Ivana Knoll, ki je zaslovela na preteklem svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju, je s svojo navzočnostjo in provokativnim videzom ponovno pritegnila pozornost obiskovalcev, tokrat v ZDA med napetim obračunom nogometne reprezentance Hrvaške in Anglije v Dallasu.

Ivana Knoll, ki je prepoznavnost po vsem svetu dobila na preteklem svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju, tudi med letošnjim športnim spektaklom s svojimi atributi osvaja navijače širom sveta. 33-letnica si je včeraj v živo ogledala napet dvoboj med angleško nogometno reprezentanco in svojimi rojaki, za katere je trdno stiskala pesti. Kljub podpori številnih domačinov na tribunah stadiona v Dallasu je Hrvaška na koncu klonila proti Angliji s 4:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Knoll je za številne odzive na družbenih omrežjih poskrbela že pred pomembnim obračunom. Na Instagramu je nogometašem z objavo drznih fotografij sporočila, da verjame v uspeh reprezentance. "HRVAŠKA, gremo!," je pripisala eni od galerij utrinkov.

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Najbolj znana hrvaška navijačica, ki se že nekaj časa mudi tudi v glasbenih vodah, je pred dnevi v okviru svetovnega prvenstva nastopila na festivalu za oboževalce nogometa v Los Angelesu, kjer je kot didžejka poskrbela za glasbeni spektakel.

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KOMENTARJI11

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jung
18. 06. 2026 12.57
Leta mladosti bo kar dobro izkoristila. Staramo se pa itak vsi. Enim da Bog pamet, drugim lepoto enim srečnežem pa oboje. In tu se rodijo zametki fovšije.
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0 0
August Landmesser
18. 06. 2026 12.53
pametna punca...ovce so za striženje in ona obvlada...Služba ok, keš tudi...kandidati v vrsti...
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0 0
YouRangMyLord
18. 06. 2026 12.29
Vsak tapametni moški se izogne tega silikona-kaj boš s tem, po 40em jim vse razpada in se topi znotraj telesa. Slaba investicija brez oplemenitenja.
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+5
7 2
August Landmesser
18. 06. 2026 12.55
ni izbor ženske vedno za rojevanje in gospodinjska dela. ...
Odgovori
0 0
August Landmesser
18. 06. 2026 12.56
melonija recimo trumpu peče patičke pa nohte ns nogah ureja...ušene dlake mu odstani vetrinar...itd...
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0 0
inside1
18. 06. 2026 12.21
ona se tam na silo nastavlja, njen čas že na prejšnjem prvestvu minil. morda pa najde novega sponzorja..
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+2
5 3
heroj2000
18. 06. 2026 12.17
A ni nobenga v Sloveniji z kešom, ki bi jo imel?
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-2
1 3
komandos
18. 06. 2026 12.09
Pičič kao kolačič u ulju
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+4
6 2
Amor Fati
18. 06. 2026 11.59
Tudi če najde ali ulovi kakšnega starega prdca, bo umrla zelo nesrečno. Njena glavna demografika so vaški potrebnezi, ki igrajo rokomet zaradi njenega oprsja.
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+1
6 5
Omreznina2024
18. 06. 2026 11.33
Iztekajo si ji leta, tako kot nogometašem. Vedno pride kaka mlajša konkurenčna in bo zaslužek v upadanju.
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+5
9 4
jung
18. 06. 2026 12.51
Smo taki ki radi pogledamo tudi Ferarije in Lambote
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0 0
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