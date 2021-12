Naziv glasbene ikone leta Christini Aguilera: ona je glas generacije

Med nagradami People's Choice je bila letos prvič podeljena tudi prav posebna nagrada za glasbene dosežke. Kot njena prejemnica se je v zgodovino zapisala Christina Aguilera , ki je prejela priznanje za glasbeno ikono. To je prišlo iz rok njene glasbene kolegice, s katero sta tudi že sodelovali. 24-letna Becky G ji je ob tem dejala, da je njen glas vsem poznan in tako všečen vsem generacijam.

''Zmeraj sem stremela k temu, da bi imela moja glasba posebno sporočilo, ki človeka opogumlja. Gre za to, da spregovorim o svoji resnici ali pa da dam glas tistim, ki tega niso sposobni storiti. Moje umetniško ustvarjanje je bilo zmeraj namenjeno borcem tega sveta, vsem, ki se soočajo z neugodnimi stvarmi in se trudijo za spremembo. Moja glasba je za vas,'' je povedala.

Poudarila je, da je v življenju najtežje verjeti vase, zato se je v svoji karieri posvetila močnim pesmim: ''Slišala sem zgodbe o tem, kako velik vpliv imajo pesmi, kot so Beautiful, Fighter, Can't Hold Us Down in Dirty. Hvala za te zgodbe. Hvala, da ste poslušali. Hvala, da ste se borili. Navdihujete me vsak dan znova.''

Televizijska mreža NBC je že prejšnji teden naznanila, da bo prejemnica nagrade ravno Aguilera, ob tem pa jo je izvršna producentka Jen Neal označila za "glas naše generacije": ''Ne samo, da ima izjemen glas, je tudi umetnica in ustvarja glasbo, ki vzbuja resnična čustva, ta pa se odražajo pri širši populaciji.'' Zvezdnica se trenutno posveča izdaji novega albuma.