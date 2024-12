Naziv model leta prvič osvojila transspolna ženska.

Prvič po več kot treh desetletjih podeljevanja naziva model leta se je nagrade razveselila transspolna ženska. Na podelitvi modnih nagrad v Londonu se je naziva model leta razveselila 21-letna Američanka Alex Consani , ki se je z delom v svetu mode in lepote začela ukvarjati leta 2015 in takrat pri rosnih 12 letih postala najmlajša transspolna manekenka na svetu.

Pred njo so ta naziv prejele tudi legendarna Naomi Campbell, priljubljena manekenka Bella Hadid in Kaia Gerber, hčerka supermodela Cindy Crawford. Pri priznanju dosežkov Alex Consani so organizatorji dogodka upoštevali globalni vpliv ženske, ki je v zadnjem letu prevladovala v industriji.

Alex se je v zahvalnem govoru zahvalila temnopoltim transspolnim manekenkam, ki so orale ledino v svetu mode in lepote, ter poudarila, da se zaveda lastne prednosti in dejstva, da je bele polti."Temnopolte transspolne ženske so se res borile za prostor; to mi je omogočilo, da danes uspevam."

Manekenka se je prav tako zahvalila svojim staršem, ker so podpirali tako njene manekenske želje kot spremembo spola, odločitev, v katero sama nikoli ni dvomila."Zdaj bolj kot kadarkoli prej je pomemben pogovor o tem, kako resnično podpirati in dvigniti drug drugega v tej industriji, zlasti tiste, ki so se počutili nepomembne. Ker je sprememba več kot možna, potrebna je."