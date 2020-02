NBA zvezdnik Giannis Antetokounmpo postal oče

Dejstvo, da je postal oče, je Giannis svetu sporočil s fotografijo otroka, čigar obraz zaradi ohranjanja zasebnosti zakriva emoji. Veselo novico, da pričakujeta otroka, je par sporočil že jeseni, ko sta na Instagramu objavila fotografijo s košarkarskim dresom v otroški velikosti. Januarja je ponosni bodoči očka objavil še fotografijo visoko noseče Mariah, s katero se je udeležil zabave ob pričakovanju otroka in pod njo napisal: ''Hvalažen sem, da si moja družina.'' Vse od takrat so Giannisovi oboževalci z vsega sveta pričakovali novice o dojenčku, ki se ga je že pred rojstvom prijel vzdevek MVB (most valuable baby - najkoristnejši dojenček, op.a.)